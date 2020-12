C’était délibéré – pas un cas de maladresse, d’accident ou d’erreur – lorsqu’un instructeur de natation de Sydney a touché sexuellement ses élèves, a entendu un jury.

Selon Kyle James Henk Daniels, la zone de l’aine est une « zone interdite » pour les moniteurs de natation et il n’y a aucune raison de retenir un enfant dans cette zone pendant un cours de natation, a déclaré jeudi le procureur de la Couronne Karl Prince aux jurés.

Cela allait à l’encontre de tous ses enseignements, a-t-il déclaré dans son discours de clôture.

«Pourtant, neuf petites filles ont dit qu’il avait fait exactement cela.

Le jeune homme de 22 ans a plaidé non coupable à 26 chefs d’accusation, y compris plusieurs chefs d’accusation d’avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de moins de 10 ans et d’agression à la pudeur sur une personne de moins de 16 ans.

Il est accusé d’avoir touché neuf étudiants âgés de 5 à 10 ans sur ou près de leurs organes génitaux alors qu’ils les instruisaient entre février 2018 et février 2019 dans une piscine animée de la rive nord.

La Couronne a demandé au jury du tribunal de district de NSW de rejeter chacun de ses refus dans la barre des témoins pendant deux jours et a déclaré qu’il s’était engagé dans un modèle de comportement en abusant de manière opportuniste de ses élèves malgré le risque élevé de se faire prendre.

Daniels a souligné de petites incohérences dans les témoignages des plaignants, comme une fille décrivant une photo de lui portant des lunettes alors qu’il ne l’était pas, et une autre pensant qu’elle avait plus de cours avec lui en tant que professeur qu’elle ne le faisait.

Mais M. Prince a souligné des preuves d’expert plus tôt dans le procès de six semaines selon lesquelles les lacunes dans le souvenir et les incohérences sont « la norme », et leur absence serait plus gênante étant donné que la mémoire n’est pas infaillible.

Il a également souligné les témoignages d’experts selon lesquels les enfants n’aimaient généralement pas parler du fait d’être blessés de cette manière et qu’ils ne continueraient probablement pas à le dire pendant un certain temps si ce n’était pas vrai.

«La suggestibilité se produit beaucoup plus chez les adultes», a déclaré la Couronne.

Après avoir examiné le témoignage de chacun des plaignants, le jury a été raconté au sujet d’allégations, une fille a estimé que son professeur «me touchait avec ses mains et ses doigts» comme s’il jouait avec ses nageurs.

Quand sa mère lui a demandé si son professeur l’avait déjà mise mal à l’aise, elle « a grimacé, a grogné, s’est vraiment mal à l’aise et a dit « ouais ».

Le discours de clôture du ministère public se poursuit devant le juge Kara Shead.