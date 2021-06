L’entraîneur de natation de l’Iowa triomphe dans la bataille pour la santé

DES MOINES, Iowa – Il est tôt un jour de juin alors que Tom Cady est assis dans le salon de sa maison. Il attend sa première leçon de la journée, et vous pouvez dire qu’il est prêt à la façon dont il est habillé : short Iowa et maillot de bain Hawkeyes.

C’est un instructeur de natation de 91 ans qui enseigne l’habileté aux enfants du métro de Des Moines depuis son adolescence. La plupart de ces leçons venaient dans la piscine de sa maison. Très peu l’a empêché de s’acquitter de sa mission de vie. Il ne se souvient que de trois étirements lorsqu’il n’enseigne plus la natation.

Les deux premiers sont venus pendant son séjour dans le Corps des Marines au lycée. Le troisième était l’été dernier – lorsque Cady craignait de mourir de COVID-19.

Cady avait terminé une session de cours avant la fin juin, quand il est tombé malade. Il a attrapé une pneumonie. Les médecins ont découvert que 90% de ses poumons étaient couverts de mucus causé par COVID-19.

Cady était conscient des risques posés par le COVID-19 pour son groupe d’âge. Par rapport à un enfant de 5 à 17 ans, le risque de mourir de la maladie pour une personne de l’âge de Cady est 8 700 fois plus élevé, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Jeux olympiques de 2021 :Les fans japonais seront autorisés aux Jeux olympiques de Tokyo, malgré les inquiétudes des experts médicaux

« Il a dit: » Je me souviens d’être allongé là et d’avoir pensé que je vais mourir « », se souvient sa fille, Dawn John.

Il n’en est jamais venu à cela, et Cady, qui a passé une grande partie de sa vie dans les piscines, peut avoir de l’eau à remercier. Sa vie en natation a renforcé ses poumons et l’a aidé à survivre, lui ont dit ses médecins. Et son désir de se remettre à l’eau a contribué à le propulser hors de l’hôpital après moins d’un mois, pensent ses médecins, un séjour plus court que prévu.

Cela l’a également ramené à la maison à temps pour voir sa femme, Betty, avant sa mort.

Cady à la maison dans l’eau

Quand Cady avait 15 ans, il a obtenu un emploi de sauveteur à Birdland Pool à Des Moines. Il a également travaillé à la piscine Ashworth. Avant l’ouverture de Birdland chaque jour, Cady donnait des cours de natation avec les autres sauveteurs. Cady est devenu l’un des sauveteurs les plus respectés pour son héroïsme ce premier été lorsqu’une mère n’a pas pu trouver son fils à la piscine. Cady et un autre sauveteur ont fouillé la piscine et ont fait des plongées de surface dans le grand bain.

Finalement, Cady a découvert le garçon flottant à l’envers. Cady l’a attrapé, l’a sorti de l’eau et a commencé à lui administrer la RCR. Le garçon a survécu, en partie grâce à l’action rapide de Cady.

Variante COVID :La variante Delta hautement contagieuse est susceptible de devenir dominante aux États-Unis, selon le directeur du CDC. Dernières mises à jour COVID-19

« J’ai eu ma photo dans le journal », a déclaré Cady. « J’étais le plus jeune sauveteur de la ville.

Cady a travaillé à la piscine jusqu’à ce qu’il entre dans les Marines. Mais même alors, l’eau n’arrêtait pas de l’appeler. Il s’est solidifié en tant que nageur fort dans son peloton et a aidé avec les tests de natation. Quand il a été posté à Long Beach, en Californie, le travail de Cady était d’aider à garder le quartier des prisonniers de l’hôpital. Pendant les pauses, Cady passait le temps à nager dans une piscine. Il a finalement commencé à le gérer.

Lorsque le temps de Cady dans l’armée a pris fin, il est retourné dans l’Iowa et est resté dans l’eau. Il est devenu une légende sur les ponts de natation du lycée – un entraîneur du Temple de la renommée pour les équipes de natation du lycée Lincoln de 1967 à 1999. Il a également travaillé comme officiel lors de compétitions de natation au lycée.

« Il y a quelques noms à Des Moines que la plupart des familles et la plupart des entraîneurs connaissent, et il est l’un d’entre eux », a déclaré l’entraîneur de natation de Lincoln, Brayton Weber.

Cady a encouragé tous les nageurs – ceux de ses équipes et ceux qui courent contre ses équipes.

Il y a de fortes chances que si vous étiez nageur à Des Moines, il vous a entraîné à un moment donné. Weber a déclaré que Cady tirait parfois les nageurs sur le côté après une course et leur offrait des conseils. Shari Walling, une entraîneure de natation à la retraite au Johnston Community School District, a déclaré que Cady ferait la même chose aux rencontres de collège où il travaillait.

Histoire connexe :Les fêtes d’anniversaire des enfants pourraient avoir alimenté la propagation du COVID-19, selon une étude

Cady a passé tellement de temps à aider les enfants que les rencontres auraient duré une heure de plus que prévu.

« Il se soucie de tout le monde et de tout », a déclaré Walling.

Il a commencé à enseigner la natation plus sérieusement après que sa famille ait construit une piscine dans son jardin.

Au fil des ans, ses quatre filles ont également aidé. Mais en 1989, lorsque Cady a pris sa retraite de l’enseignement, il a sauté dans la piscine et a également commencé à donner des cours. Les enfants allaient et venaient toute la journée, prenant des leçons de Cady et de sa famille.

« Nous enseignions de 7h30 ou 8h du matin à 8h du soir », a déclaré John, sa fille. « Donc, c’était comme une entreprise de 12 heures. »

Cady a apprécié chaque seconde.

Il a entraîné tous les types de nageurs, des débutants aux compétitifs. Enfants et adultes ont suivi des cours. Il donne également des cours particuliers aux personnes handicapées. Cady a aidé les Boy Scouts avec des badges de mérite et a enseigné le sauvetage à d’autres. L’objectif, a déclaré Cady, est d’aider les enfants à apprendre à être en sécurité autour de l’eau.

Il estime qu’il a donné jusqu’à 200 cours pour enfants chaque été. Il connaît 28 anciens nageurs qui sont également devenus entraîneurs. Cady le fait depuis si longtemps qu’il a fait payer jusqu’à trois générations de membres de sa famille pour des cours dans sa piscine. Ils apprécient le petit nombre dans chaque classe afin que Cady puisse se concentrer sur chaque enfant. Et il a une approche ludique de l’enseignement qui aide les enfants à se sentir à l’aise dans l’eau.

« Nous pensons comme des enfants », a déclaré Cady.

John a dit que pendant des années, son père lui dirait que ce serait sa dernière année. Une équipe de télévision locale a même fait un reportage sur le projet de Cady de prendre sa retraite après l’été 2019. Mais Cady n’arrêtait pas de revenir à la piscine et d’apprendre aux enfants à nager.

L’eau a peut-être sauvé Cady

L’été 2020, même pendant la pandémie, se déroulait comme d’habitude.

Cady avait accueilli des nageurs dans son jardin pour des cours du lundi au vendredi. Mais alors Cady a commencé à avoir mal en respirant. Lorsqu’il est allé à l’hôpital, les médecins ont découvert la pneumonie et Cady a dû annuler le reste de ses cours.

« Je l’ai raté l’été dernier », a-t-il déclaré.

En raison de la pandémie, Cady a été isolé de sa famille lorsqu’il était à l’hôpital. Il y a passé son 90e anniversaire, célébrant en mangeant de la pizza. Le moment est capturé avec une photo sur son téléphone. C’est bien qu’il ait la photo car il ne se souvient pas de la majeure partie de son séjour. Les médecins et les infirmières étaient tellement occupés que John avait du mal à avoir des nouvelles de son père.

L’une des rares choses dont Cady se souvient est une conversation avec un médecin qui a vu ses radiographies et a été stupéfait par la force de ses poumons. Il a demandé à Cady ce qu’il faisait dans la vie. Cady a expliqué son travail dans la piscine. Le médecin lui a dit que cela lui avait probablement sauvé la vie.

Cady a obtenu son congé le 26 juillet 2020. Il s’est précipité chez lui pour être avec sa femme, qui souffrait de démence et qui était en soins palliatifs.

Il était là pour lui tenir la main et lui dire au revoir. Elle est décédée plus tard dans la journée.

« Ses infirmières ont dit qu’elle avait attendu jusqu’à ce que je rentre à la maison », a déclaré Cady.

De retour dans la piscine

Cady se tient au bord de sa piscine par une journée ensoleillée de juin et appelle Henry Hoffman, 4 ans, à nager jusqu’à lui. Henry commence à donner des coups de pied et s’enfuit dans l’eau pour Cady.

En quelques secondes, le garçon s’approche de lui.

« Cela ne vous a-t-il pas fait du bien ? » Cady demande à Henry.

Henri sourit. Ces moments sont la raison pour laquelle Cady a consacré sa vie à cela. Après l’année écoulée, c’est ce qui le fait avancer. Quand il ne se promène pas sur le pont, Cady est dans l’eau avec les enfants.

C’est beaucoup de travail pour lui de continuer. Il passe environ une heure chaque jour à préparer la piscine en nettoyant la couverture, en la retirant et en débarrassant la piscine des débris.

Cady insiste sur le fait que ce sera son dernier été d’enseignement, mais il l’a déjà dit.

Sa joie d’être autour de la piscine et des enfants reste toujours aussi évidente. Cady, qui aura 92 ans le mois prochain, saute les pieds en premier. Il réserve encore toutes ses leçons.

« C’est un bon professeur de natation », a déclaré Harrison Hoffman, 7 ans, le frère aîné d’Henry.

Quand il finira dans la piscine, son héritage vivra. Weber a lancé le « Tom Cady Award » il y a plus de dix ans chez Lincoln. Il est remis à un nageur des équipes de garçons et de filles qui montre le plus de dévouement au sport.

Cady apprécie le geste. Mais sa plus grande satisfaction vient de savoir qu’il a contribué à rendre les enfants plus sûrs lorsqu’ils sautent dans une piscine, vont à la pêche sur le lac ou se promènent en bateau.

« Cela a été très gratifiant pour moi », a déclaré Cady.

Suivez Tommy Birch sur Twitter : @TommyBirch.