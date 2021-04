Javier Aguirre a enfreint le protocole pour assister au mariage de son fils cette semaine. Photo par Hector Vivas / Getty Images

L’entraîneur de Monterrey, Javier Aguirre, a été condamné à une amende pour avoir enfreint les protocoles COVID-19 après avoir assisté au mariage de son fils à Mexico cette semaine.

Aguirrre, 62 ans, devra également s’absenter de plusieurs matchs de son équipe car il doit désormais être mis en quarantaine pendant 10 jours.

Une vidéo où Aguirre est vu danser aux côtés de nombreuses personnes sans porter de masque lors du mariage de lundi est devenue virale.

UNE déclaration du comité de discipline mexicain, lire: « En réponse à la demande soumise par la Liga BBVA MX et à la déclaration du Club Monterrey, pour non-respect du protocole sanitaire par son directeur technique Javier Aguirre.

« La commission a infligé une amende à Javier Aguirre et a demandé au directeur du Club Monterrey de s’isoler comme établi dans le protocole de santé. »

Le montant de l’amende n’a pas été révélé mais pourrait atteindre 100 000 MXN (4 972 USD).

Monterrey CF confirmé qu’Aguirre était entré en quarantaine mardi à titre préventif.

L’ancien entraîneur mexicain s’est excusé pour ses actes et a déclaré qu’il accepterait la punition.

« En cette période difficile pour moi, je suis ici pour montrer mon visage », a déclaré Aguirre dans un vidéo postée par son club. « Il y avait une image qui a circulé [in the media] de moi lors d’un événement privé, le mariage civil de mon deuxième fils à Mexico.

«Je n’ai pas suivi le protocole pertinent; je n’ai pas porté de masque pendant une partie de l’événement. Je suis vacciné, ainsi que ma femme et deux autres personnes âgées qui étaient présentes. C’est correct et j’en assume la responsabilité. Le club était au courant de cet événement, mais j’ai fait une erreur et j’en paierai les conséquences. «

Aguirre a également envoyé un message exhortant les gens à continuer de suivre le protocole de santé.

« J’invite la société à ne pas baisser la garde et à continuer de lutter contre cette pandémie qui nous frappe et à être responsable », a-t-il ajouté.

Aguirre sera absent du match retour des huitièmes de finale de la CONCACAF Champions League jeudi contre l’Atletico Pantoja.

Monterrey se lance dans la rencontre avec un avantage de 3-0 dès le match aller.