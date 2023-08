L’entraîneur de Miami s’attend à un traitement brutal de Messi en Coupe des Ligues

FORT LAUDERDALE – Lionel Messi n’a pas seulement marqué un deuxième doublé en autant de matchs lors de la victoire 3-1 de l’Inter Miami en Coupe des ligues contre Orlando City mercredi. Il a également passé le test physique le plus difficile depuis qu’il a rejoint son nouveau club.

Messi a été bousculé, tamponné et agité dans la victoire par une équipe d’Orlando qui voulait clairement surpasser le joueur de 36 ans, une tactique que de nombreuses équipes sur deux décennies ont essayée et échouée.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Tout comme lorsque Barcelone affronte le Real Madrid et River contre Boca, ces mêmes choses se produisent », a déclaré l’entraîneur de Miami, Gerardo « Tata » Martino. « Nous avons affronté un adversaire très difficile, c’était très exigeant. »

Messi a ouvert le score à la septième minute, et les choses ont commencé à devenir agitées au cours de la première mi-temps, surtout après qu’Orlando ait égalé le match 10 minutes plus tard.

Le premier incident a eu lieu à la 19e minute lorsque, après un handball de Wilder Cartagena, Messi a bousculé le milieu de terrain d’Orlando tout en essayant de récupérer le ballon pour tirer rapidement le coup franc qui en a résulté.

Un peu plus de 60 secondes plus tard, Messi était le premier joueur réservé dans le match après avoir maladroitement percuté Carthagène par derrière.

Lionel Messi a été pris pour cible lors du match de l’Inter Miami contre Orlando City. Photo par Hector Vivas/Getty Images

Les choses ont commencé à s’aggraver alors que le temps s’achevait à la fin de la première mi-temps lorsque l’arbitre Ivan Cisneros – en quelques secondes – n’a pas soufflé pour ce qui ressemblait à une faute claire de Sergio Busquets, puis a appelé un doux faute sur un défi d’Orlando sur Josef Martínez.

Les joueurs d’Orlando étaient furieux et ont laissé leurs frustrations déborder dans les arrêts de jeu lorsque Messi a chargé César Araujo à l’épaule – une faute qui, selon l’entraîneur Oscar Pareja, aurait dû entraîner l’expulsion de Messi.

« Ce soir, c’était un cirque », a déclaré Pareja après la défaite. « Il y a eu un deuxième jaune sur Messi [that wasn’t given]. Je me fiche qu’il soit Messi. »

Pareja a également été contrarié par la décision de pénalité en deuxième mi-temps qui a conduit au coup franc de l’homme qui aurait été victime d’une faute sur le jeu, Martínez.

« Les appels PK et autres, ils étaient ridicules », a déclaré Pareja. « Nous étions très frustrés et avons essayé de retrouver notre sang-froid. Il y a eu des circonstances dans ce match qui ne devraient pas arriver. »

Messi semblait avoir des mots durs pour Araujo alors que les deux se dirigeaient vers les vestiaires à la fin des 45 premiers, mais le champion de la Coupe du monde laisserait à nouveau son jeu parler après la pause quand il a marqué son cinquième but en trois. matchs après une belle passe décisive à la poitrine de Martínez.

Ce genre de performance de Messi n’est pas nouveau pour son coéquipier Jordi Alba, qui a fait ses débuts avec environ 30 minutes à jouer.

Il a déjà vu tout cela. « Ce n’est plus une surprise ce que fait Leo. C’est scandaleux. Après deux ans sans jouer ensemble, aujourd’hui nous avons finalement recommencé et maintenant je suis prêt à profiter de plus d’années ensemble »,