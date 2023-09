L’entraîneur de Marseille, Marcelino, part avec un club en crise

Marseille a été plongé dans la crise à peine six semaines après le début de la nouvelle saison alors que l’entraîneur Marcelino Garcia Toral a quitté les géants français mercredi tandis que le président du club aurait envisagé de se retirer également après une rencontre en colère avec les supporters.

Le club a déclaré dans un communiqué que la confrontation de lundi « empêche Marcelino et son équipe d’entraîneurs de pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions ».

Marcelino quitte l’Olympique de Marseille car il va se séparer du club avec effet immédiat. 🚨🔵 #OMC’est fini après trois victoires, trois nuls et une défaite – les séries éliminatoires de l’UCL ont perdu. Pancho Abardonado sera l’entraîneur par intérim. pic.twitter.com/YpJ18aMboW -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 septembre 2023

« En raison de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur travail à l’Olympique de Marseille », ajoute le communiqué.

L’ancien entraîneur de Séville, Villarreal, Valence et l’Athletic Bilbao, âgé de 58 ans, n’a été nommé qu’en juin pour succéder à Igor Tudor, qui avait mené les vainqueurs de la Ligue des champions 1993 à la troisième place de la Ligue 1 la saison dernière.

Marseille est invaincu depuis cinq matches depuis le début de la nouvelle saison nationale, mais les supporters étaient furieux de leur performance insipide lors du match nul 0-0 contre Toulouse ce week-end.

Ils sont sortis de la Ligue des champions au troisième tour de qualification, s’inclinant aux tirs au but contre le Panathinaikos et se retrouvant en Ligue Europa.

Le départ de Marcelino intervient après une réunion lundi au centre de formation du club entre la direction et les groupes de supporters.

« Les représentants des supporters ont exprimé leur souhait de voir l’actuelle direction du club démissionner », a déclaré Marseille dans un communiqué antérieur, affirmant que les groupes de supporters menaçaient de « guerre » si cela n’arrivait pas.

« La direction de l’OM ne peut accepter des menaces personnelles », a déclaré le club, ni « une relation basée sur l’intimidation ».

Le président du club, Pablo Longoria, et trois de ses plus proches collaborateurs ont tous décidé mardi soir « de se retirer » de leurs fonctions et de « réfléchir à leurs positions », a indiqué à l’AFP une source proche du dossier.

Longoria entretient des relations étroites avec son compatriote espagnol Marcelino, tous deux originaires de la région nord des Asturies.

Des sources ont déclaré que Longoria et ses collègues étaient « choqués » par le langage utilisé par les groupes de supporters.

Longoria a été nommé par le propriétaire américain de Marseille, Frank McCourt, en janvier 2021, après que des supporters en colère contre le président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud, ont pris d’assaut le terrain d’entraînement du club.

Les derniers développements surviennent à un moment désastreux pour le club, qui affrontera l’Ajax à Amsterdam en Ligue Europa jeudi, puis se rendra dimanche pour affronter son rival acharné, le Paris Saint-Germain.

Une source proche du club avait indiqué plus tôt que Marcelino allait être remplacé à titre intérimaire par Pancho Abardonado, un ancien joueur de l’OM actuellement au sein du staff technique, et David Friio, le directeur sportif.

