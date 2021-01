Tout comme avec tous ses clients, «je veux qu’elle essaie de profiter du voyage et de ne pas se stresser», explique-t-elle à propos de la nouvelle maman d’un fils de 9 mois. Hayes, qui excelle dans les pompes et les jambes. «Parce que le stress, d’une part, vous ajoute du poids et n’aide pas du tout la situation. Elle reste cohérente et ça porte ses fruits.

C’est pourquoi les conseils diététiques d’Erin sont beaucoup plus pertinents que ce à quoi vous pourriez vous attendre de quelqu’un dont vous pouvez compter les abdos. Bien qu’elle recommande de conserver les amidons plus tôt dans la journée afin que votre corps puisse les brûler plutôt que de les stocker, le reste est un coup de pouce assez doux pour essayer de manger propre. plus du temps.

«Mon objectif avec mes clients, je leur dis:« Regardez, allez en profiter »», a-t-elle expliqué. «La vie consiste à mener un mode de vie sain et équilibré et c’est parfois en abuser. Vous savez quoi? gros cheeseburger gras et un bouquet de frites et un milk-shake. Vous n’avez pas besoin d’aller faire un nettoyage. Vous n’avez pas à vous affamer. Il n’y a pas de mal à se remettre sur les rails. »