L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, défend l’équipe après la peur d’Omonia Nicosia

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a défendu l’affichage de son équipe malgré la peur des vairons chypriotes Omonia Nicosia.

United a gagné 3-2 au GSP Stadium jeudi après avoir mené 1-0 à la mi-temps. Marcus Rashford a marqué deux fois et Anthony Martial en a obtenu un autre après que les deux soient sortis du banc pour sauver United, mais Ten Hag a insisté par la suite sur le fait qu’il ne voyait pas grand-chose de mal à la performance.



“Je pense que c’était 10 mauvaises minutes après que nous ayons encaissé le but”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse après le match. “Je pense que la première mi-temps – et ce n’est pas facile contre un adversaire, si compact pour créer des occasions – et nous avons créé beaucoup d’occasions.

“Nous sommes revenus et c’est un point positif d’une zone de mentalité, mais vous ne pouvez pas comparer cela avec le match de dimanche [against Manchester City].

“Le football est un jeu d’erreurs. Au cours des 30 ou 35 premières minutes, nous avons plutôt bien joué, la seule chose que nous n’avons pas faite a été de marquer un but.

“Quand vous marquez un but, vous vous facilitez la vie, nous ne l’avons pas fait et ensuite nous avons concédé un but et ce fut les 10 pires minutes du match pour nous. Après la mi-temps, nous avons bien géré le revers.”

Un point positif pour Ten Hag a été la performance de Martial, qui a marqué après avoir été remplaçant pour le deuxième match consécutif. Il est revenu d’une blessure à Achille pour marquer deux fois lors de la défaite 6-3 contre Manchester City dimanche et a retrouvé le chemin des filets contre Omonia avec une frappe nette dans le coin inférieur depuis l’extérieur de la surface.

Les blessures ont limité le Français à seulement trois apparitions de remplacement cette saison, mais il a plaidé pour commencer contre Everton à Goodison Park dimanche.

“Nous voulons le faire très soigneusement car il a eu une bonne pré-saison – bonne, en forme, aussi un bon impact – et les 10 dernières minutes contre l’Atletico Madrid, il est tombé, puis il est revenu contre Liverpool et a subi une autre blessure qui l’a mis loin en arrière », a déclaré Ten Hag.

“Je ne peux pas le forcer. Je dois le faire avec un plan, c’est ce que nous essayons de faire. C’est assez clair, nous sommes satisfaits de sa performance, tous les remplaçants ont eu un très bon impact.

“C’est ce que j’attends des joueurs sur le banc. Vous ne jouez pas avec 11, vous jouez avec cinq, donc chaque remplaçant doit être prêt et ce soir est juste le meilleur exemple que vous puissiez avoir.”