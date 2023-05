L’entraîneur de Man United, Ten Hag, prévient que l’argent seul n’achètera pas le succès

Erik ten Hag a averti les nouveaux propriétaires potentiels de Manchester United que l’investissement dans l’équipe n’aurait aucun sens s’il n’y avait pas de stratégie derrière.

Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe et l’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim attendent de savoir si leurs offres d’achat du club ont abouti.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

Les deux ont suggéré qu’ils étaient prêts à investir dans de nouveaux joueurs s’ils prenaient le relais à Old Trafford, mais Ten Hag a insisté sur le fait que toute campagne de recrutement devait être méticuleusement planifiée.

United affrontera Chelsea jeudi, le club londonien devant terminer dans la moitié inférieure du tableau de la Premier League malgré le propriétaire Todd Boehly qui a dépensé près de 600 millions de livres sterling sur 16 nouveaux joueurs depuis sa prise de contrôle à Stamford Bridge l’été dernier.

« Il y a une centralisation des bons joueurs, des meilleurs managers, aussi de l’argent, et tout est ici au Royaume-Uni », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mercredi. « Cela fait une grande compétition, mais aussi une compétition difficile et difficile.

« Et vous devez faire les bonnes choses et vous pouvez avoir de l’argent, mais vous devez le faire et le dépenser de manière intelligente. Et vous avez également besoin d’une stratégie derrière cela, car sinon, l’argent ne fonctionne pas. »

Malgré l’incertitude entourant la propriété du club, United travaille sur un plan pour faire au moins deux signatures en équipe première pendant la fenêtre de transfert estivale. Ten Hag tient à faire venir un attaquant et un milieu de terrain central avec Harry Kane et Mason Mount parmi les cibles.

« Je pense que nous sommes dans la bonne direction, mais nous pouvons également apprendre de cette saison », a ajouté Ten Hag. « Nous devons évaluer cela après la saison et tirer les bonnes conclusions pour l’avenir et c’est ce que nous ferons certainement après la saison.

« Je veux avoir des joueurs avec les bons personnages, personnalités, qui sont exceptionnels et contribuent au plus haut niveau, c’est ce que nous voulons et ce pour quoi nous devons travailler. »

United a besoin d’un point lors de ses deux derniers matchs contre Chelsea et Fulham pour garantir une place dans le top quatre et se qualifier pour la Ligue des champions. Ten Hag espère avoir l’attaquant Marcus Rashford disponible contre Chelsea après son retour à l’entraînement mardi.