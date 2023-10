L’entraîneur de l’Utah, Kyle Whittingham, à propos de la blessure de Cam Rising et des adieux du Pac-12 de Deion et Utes

Une autre équipe du Top 25 a-t-elle traversé des épreuves comme le n°16 de l’Utah (4-1) l’a fait jusqu’à présent ? Vous auriez du mal à trouver un autre groupe mordu par des serpents comme les Utes. Ils n’ont plus que leur quart-arrière de quatrième corde, ont perdu deux porteurs de ballon pour la saison, sont toujours sans leur principale menace de réception, viennent de perdre un véritable passeur de première année émergent pour l’année lors de la défaite du 29 septembre contre l’État de l’Oregon, et eh bien, la liste est longue.

Ensuite, bien sûr, il y a la situation autour du visage du programme, le quart-arrière vedette Cam Rising, qui a récemment a révélé la gravité de la blessure au genou il a souffert au Rose Bowl le 2 janvier. Utah ne discute pas des détails ni du calendrier des blessures et annonce uniquement lorsqu’un joueur a subi une blessure mettant fin à la saison. La situation autour de Rising a laissé une base de fans aspirant à une troisième couronne consécutive du Pac-12 déconcertée, car on a laissé entendre que Rising aurait pu commencer l’ouverture de la saison contre la Floride.

Plus tôt cette semaine, L’Athlétisme s’est entretenu avec le chirurgien de Rising, le Dr Neal ElAttrache, à propos de la blessure complexe du quart-arrière, de sa longue convalescence et bien plus encore.

ALLER PLUS LOIN Quand Cam Rising reviendra-t-il pour l’Utah ? Dans le cadre de la convalescence du QB après une grave blessure au genou

Cette semaine, l’entraîneur de l’Utah, Kyle Whittingham, a déclaré que les Utes découvriraient plus tôt dans la semaine si Rising serait autorisé à jouer contre Cal ce week-end, mais n’annonceraient rien avant le coup d’envoi de samedi après-midi au stade Rice-Eccles. L’Athlétisme J’ai brièvement rencontré Whittingham cette semaine pour discuter du rétablissement de Rising, si l’entraîneur de longue date regrette de ne pas avoir été plus transparent sur l’étendue de la blessure, l’avenir du football universitaire, la dernière année de l’Utah dans le Pac-12 et la première année de Deion Sanders au Colorado. .

Avez-vous été surpris lorsque Cam a révélé toute l’étendue de sa blessure à la radio la semaine dernière ?

Je ne peux pas dire que j’ai été surpris. Si telle était la décision de Cam et qu’il voulait le faire, alors c’est sa prérogative, évidemment. C’est à lui de choisir combien ou combien peu il veut révéler. Ce n’est certainement pas mon domaine et ce n’est pas à moi de développer une blessure. S’il voulait aller de l’avant et faire cela, c’est parfaitement sa décision.

Pensez-vous que les inconnues hebdomadaires concernant le statut de Cam sont devenues une distraction ou une équipe confrontée à une litanie de blessures ?

Non je ne pense pas. Je pense que nous avons géré la situation aussi bien que nous aurions pu le faire. Nous gardons espoir chaque semaine et comme nous l’avons dit, nous attendons juste cette autorisation, et une fois cette autorisation donnée, nous avançons.

Donc vous ne diriez pas qu’il y a une tension en ce moment entre le programme et l’endroit où se trouve Cam en cure de désintox en ce moment ?

Non, absolument pas. Pas de mon point de vue, non.

Vous avez dit lundi que vous n’aviez pas de bonne réponse quant à savoir si, rétrospectivement, vous souhaitiez que le message sur la blessure de Cam soit traité différemment. Maintenant que vous avez eu une journée pour y réfléchir : pensez-vous qu’il aurait été bénéfique pour tout le monde s’il avait été annoncé au printemps ou en été que Cam avait subi une blessure multiligamentaire ?

Les seules personnes concernées sont celles qui se trouvent à l’intérieur de ce bâtiment. Ce sont les seules personnes qui nous préoccupent. Je suppose donc que la réponse serait non. Les gens à l’extérieur du bâtiment, tout dépend de Cam et de la manière dont il veut gérer cela. Nous nous concentrons uniquement sur les personnes à l’intérieur du bâtiment et tout le monde est sur la même longueur d’onde. Nous y travaillons simplement de semaine en semaine.

Vous avez été l’un des premiers entraîneurs à annoncer publiquement le scénario d’une super conférence de football universitaire. Puisque le sport semble évoluer dans cette direction, pensez-vous qu’il perd ce qui l’a rendu unique, comme les rivalités régionales et la possibilité de se rendre facilement aux matchs à l’extérieur ?

Je pense que nous pouvons en conserver une partie. Je pense qu’il y aura toujours un endroit où, lorsque nous arriverons à une super ligue, si vous avez deux équipes dans ces super ligues, il y aura beaucoup de ces rivalités de longue date, je pense qu’elles peuvent rester intactes. Je pense qu’il y aura encore un moyen de structurer cela.

Je ne sais tout simplement pas pourquoi vous ne pouviez pas continuer certains de ces jeux de rivalité très médiatisés. Je pense que lorsque nous assisterons aux super conférences, il y aura toujours un aspect régional. Je ne pense pas que vous allez avoir un calendrier hétéroclite de toutes les différentes régions dans un seul groupe.

Avez-vous eu le temps d’être nostalgique du fait que c’est votre dernière année dans le Pac-12 ?

Non, je ne suis pas un nostalgique. Je suis un gars qui peut passer à autre chose en cinq minutes.

Même en ayant remporté la conférence ces deux dernières années et en allant au Rose Bowl ? Ça doit être un peu décevant.

Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Contrôlez les contrôlables. Acceptez le changement et avancez. Vous ne pouvez pas rester là à bavarder et à vous plaindre ou à être déprimé. Cela ne sert à rien. Vous avancez simplement. J’ai fonctionné de cette façon aussi longtemps que je me souvienne, dans tous les aspects de ma vie. Si nous déménagions dans une autre maison, je m’installerais dans la nouvelle maison en cinq minutes et j’oublierais l’ancienne.

Êtes-vous surpris par les débuts du Colorado sous Deion Sanders lors de sa première année ?

Deion a fait un excellent travail. Il a remanié la liste et, compte tenu de leurs difficultés l’année dernière, je pense qu’il l’a fait exactement de la bonne manière. Vous devez lui reconnaître le mérite d’avoir eu la vision et les moyens nécessaires pour la réaliser. Comment peux-tu dire autre chose ? Il n’y a pas d’autre moyen de voir cela.

Cette année, la défense semble avoir franchi le pas et s’imposer parmi l’élite du programme. Pourquoi pensez-vous que ce groupe a fait ce saut collectif cette saison malgré autant de blessures ?

Tout d’abord, nous avons de très bons joueurs. La plupart des blessures se sont produites du côté offensif du ballon et il n’y en a pas eu autant en défense. Heureusement, nous avons bien recruté et avons une bonne profondeur et nous avons eu des gars qui sont intervenus et ont remplacé ceux qui nous manquaient. Mais nous avons de bons joueurs pour commencer. C’est toujours le point de départ. Ils sont bien entraînés et nos schémas, nos fondamentaux et notre technique sont solides. Les gars jouent avec de bons moteurs et beaucoup d’envie. C’est la recette là.

Comment garder le moral alors que tant de joueurs clés continuent de se blesser ?

Nous avons parlé de la gestion de l’adversité en janvier dernier. Cela fait simplement partie du football. Si vous ne pouvez pas gérer l’adversité, vous n’aurez pas beaucoup de succès. C’est presque la préparation. Ce qui compte, ce n’est pas si, mais quand cela frappe, et dans quelle mesure vous en endurez. Quoi qu’il en soit, vous devez simplement le gérer. Je pense que nos gars développent cette mentalité dès le début de ce programme, et nous la soulignons et la soulignons chaque semaine, peu importe qui est disponible ou non. Vous devez juste continuer à jouer.

(Photo de Kyle Whittingham : Ali Gradischer / Getty Images)