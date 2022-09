L’entraîneur de l’USMNT, Gregg Berhalter, soutient Christian Pulisic pour regagner la place de départ de Chelsea

Avec Christian Pulisic coincé sur le banc de Chelsea cette saison, l’entraîneur américain Gregg Berhalter prédit que sa plus grande star reviendra dans la formation de départ du club anglais.

“Je suis un gars qui parie sur Christian juste parce que je l’ai déjà vu”, a déclaré Berhalter mercredi après un événement pour promouvoir le lancement du maillot de la Coupe du monde de Nike le 15 septembre.

“On ne compte pas sur lui d’une manière qu’il aimerait, et il monte sur le terrain et il prouve que tout le monde a tort et il finit par jouer. Je veux dire que c’est ce qu’il a fait. Donc j’ai tendance à croire que ça va arriver . Et je pense que son esprit n’est pas au bon endroit et je pense qu’il va se battre pour ça parce que c’est le genre de gars qu’il est.”

Le milieu de terrain de 23 ans, à sa quatrième saison avec Chelsea, a été utilisé comme remplaçant en seconde période par l’entraîneur Thomas Tuchel lors de chacun des cinq premiers matches de l’équipe, limités de sept à 27 minutes. Il n’a pas marqué.

Moins de trois mois avant que Berhalter ne sélectionne sa liste de 26 joueurs pour le match d’ouverture de la Coupe du monde des Américains contre le Pays de Galles le 21 septembre, plusieurs joueurs de son groupe de joueurs potentiels de 38 à 40 sont en mouvement.

Parmi eux, Sergino Dest, dont des sources ont déclaré mercredi à ESPN qu’il était sur le point de rejoindre l’AC Milan en prêt, et Ricardo Pepi, qui a été prêté à Groningen aux Pays-Bas.

Les gardiens de but sont également en mouvement. Zack Steffen, prêté de Manchester City à Middlesbrough, deuxième division, a raté les deux derniers matches en raison d’une blessure au genou. Matt Turner, à sa première saison à Arsenal, semble ne jouer qu’en Coupe de la Ligue et peut-être en Ligue Europa. Ethan Horvath débute au deuxième niveau de Luton Town et Sean Johnson au New York City FC.

“C’est quelque chose auquel nous pensons”, a déclaré Berhalter. “Je pense qu’il est encore temps et nous devrons voir.”

Christian Pulisic devrait être un joueur clé pour les États-Unis et l’entraîneur Gregg Berhalter lors de la Coupe du monde 2022. Robin Alam/Icon Sportswire

Deux matches de préparation restent pour les Américains, contre le Japon le 23 septembre à Düsseldorf, en Allemagne, et contre l’Arabie saoudite quatre jours plus tard à Murcie, en Espagne.

“C’est une situation difficile parce que d’une part, j’aimerais que les gars jouent chaque semaine”, a déclaré Berhalter. “Mais ce n’est pas toujours possible et le joueur doit aussi penser à sa propre carrière, pas seulement à l’équipe nationale en Coupe du monde.”

Alors que l’annonce de la composition de Berhalter pour la Coupe du monde du 9 novembre approche, l’attaquant est sa position la plus incertaine. Il choisira probablement deux à quatre.

Jordan Pefok, 26 ans, a marqué trois buts lors de ses cinq premiers matchs avec l’Union Berlin, marquant deux fois en Bundesliga. Josh Sargent, 22 ans, a marqué quatre buts lors de ses sept premiers matches de championnat pour Norwich, deuxième division. Haji Wright, 24 ans, a inscrit cinq buts en quatre matchs cette saison pour les Turcs d’Antalyaspor. Brandon Vazquez, 23 ans, est à égalité au deuxième rang de la Major League Soccer avec 16 buts cette saison et Jesus Ferreira, 21 ans, de Dallas, en a 15.

“Vous espérez qu’ils continueront à marquer et vous espérez qu’ils nous compliquent la tâche en tant qu’équipe”, a déclaré Berhalter. “Vous préféreriez certainement choisir parmi des gars qui marquent que des gars qui ne marquent pas. Et avec Ricardo Pepi qui va à Groningen, j’espère qu’il va aussi passer à la vitesse supérieure et ensuite rendre la tâche difficile.”

Berhalter a déclaré qu’il n’avait pas décidé si sa liste de septembre inclurait Vazquez, qui n’a pas joué pour l’équipe nationale.

“Je ne vais pas l’édulcorer. Je pense que cela rend les choses plus difficiles, mais cela ne les rend pas impossibles”, a-t-il déclaré. “Si vous avez quatre gars qui ont été et qui marquent et que c’est le cinquième qui n’a pas été et qui marque, cela rend les choses plus difficiles.”

Après avoir ouvert contre le Pays de Galles, les États-Unis affrontent l’Angleterre lors d’un match du Black Friday le 25 novembre et clôturent le match de groupe quatre jours plus tard contre l’Iran. Les qualités pour l’alignement de la Coupe du monde peuvent être différentes de celles des qualifications.

“Il pourrait y avoir un exemple de gars qui veulent regarder dans ce camp et nous connaissons suffisamment d’informations sur les autres joueurs pour que nous n’ayons pas besoin de les regarder”, a-t-il déclaré. “Il pourrait y avoir un argument selon lequel le physique que nous recherchions contre le Salvador ne nous aidera pas autant contre l’Angleterre.”

Parmi les défenseurs centraux, le groupe comprend Walker Zimmerman, Chris Richards, Aaron Long, James Sands, Cameron Carter-Vickers, Erik Palmer-Brown, Matt Miazga et Tim Ream. Berhalter a félicité Ream, 34 ans, de Fulham, qui a été contourné pour les 11 derniers éliminatoires.

“J’ai beaucoup de respect pour Tim et ce qu’il fait”, a déclaré Berhalter.

Berhalter prévoyait d’assister au derby Celtic-Rangers de samedi à Glasgow impliquant Sands, Carter-Vickers et Malik Tillman, le match de Valence dimanche avec Yunus Musah et le match de Boavista lundi avec Reggie Cannon contre Paços Ferreira.