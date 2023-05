L’entraîneur de l’Uruguay Bielsa attiré par le talent et le potentiel de l’équipe

Le nouvel entraîneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a déclaré qu’il avait décidé de prendre le poste parce que c’était le groupe de joueurs le plus talentueux avec lequel il aurait probablement la chance de travailler.

L’Argentin, qui a pris la relève après le départ de Diego Alonso après l’échec de l’Uruguay à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, a signé un contrat jusqu’en 2026.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Je n’avais pas besoin d’être convaincu. J’aime le groupe qui a représenté le pays ces dernières années », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’introduction mercredi.

« Il y a des pays qui combinent la conscience de leur pouvoir, de leur potentiel, et l’améliorent par la fantaisie et l’illusion. L’Uruguay a les ressources pour nourrir cette illusion.

« Gérer un club est un travail d’intervention constante et une équipe nationale est un travail de rassemblement rapide de talents de haut niveau. Une des choses que j’ai beaucoup considérées, c’est que je n’aurais pas un groupe de joueurs comme ceux que l’Uruguay a pour le moment dans n’importe quel autre club qui peut m’offrir un emploi. »

L’ancien entraîneur de Leeds United, qui a mené l’équipe en Premier League après 16 ans d’absence, fait son retour à l’entraînement après sa sortie du club en février 2022.

« Je suis sans travail depuis plus d’un an et une grande partie de ce temps a été utilisé pour mieux comprendre certaines des nouvelles choses que le football a à offrir », a ajouté le joueur de 67 ans, qui a précédemment entraîné l’Argentine. et le Chili aux Coupes du monde 2002 et 2010, respectivement.

« Cela fait longtemps que je n’ai pas été à la tête d’équipes nationales. Le football, les joueurs et les ressources ont changé, mais j’essaie toujours d’incorporer de nouvelles choses, de nouvelles idées. »

Bielsa débutera son mandat avec deux matches amicaux à domicile contre le Nicaragua et Cuba le mois prochain et a déjà prévu comment il abordera les matches.

« J’ai provisoirement généré quelques [strategies]trois joueurs par poste ou quatre », a déclaré le nouvel entraîneur. « Dans ce groupe de 33 ou 40 joueurs, je vais choisir ceux que je connais le moins et profiter de ces neuf jours de juin pour me familiariser avec eux. »