Andreas Michael s’est excusé après que Khamzat Chimaev ait raté du poids avant l’UFC 279

L’entraîneur de Khamzat Chimaev a présenté des excuses après que son combattant ait perdu du poids avant un combat prévu pour l’événement principal de l’UFC 279 avec Nate Diaz le week-end dernier, ce qui a forcé l’UFC à se bousculer au dernier moment pour modifier la carte de combat.

Le prétendant poids welter invaincu pesait plus de 7 livres au-dessus de sa limite contractuelle, ce qui a incité l’UFC à l’introduire dans un combat de poids attrape à court préavis Kevin Holland – avec qui Chimaev s’était empêtré dans une confrontation houleuse dans les coulisses qui a forcé l’annulation de l’avant-combat conférence de presse.

Et Andreas Michael, l’homme qui a guidé Chimaev lors de son ascension dans le classement, n’a offert aucune excuse pour le comportement “non professionnel” de son combattant.

“Toute sa carrière, il s’est battu au poids welter“, a déclaré Michael à Ariel Helwani sur” The MMA Hour “.

“Il a perdu du poids cette fois, mais ce n’est pas comme s’il manquait de poids tout le temps. Bien sûr, il a du mal à prendre du poids, mais il a toujours pris du poids.

«Le but de la chose est que nous allons rendre les choses plus faciles et combattre certains combats chez les poids moyens, mais nous sommes également partants pour les poids welters..”

Lire la suite Malheur à la perte de poids et cris de guerre à glacer le sang : quel avenir pour la star tchétchène de l’UFC, Chimaev ?

Michael a ajouté que la raison de ses problèmes sur la balance était évidente : Chimaev a commencé son camp d’entraînement avec un poids trop élevé, mais a également déclaré qu’il s’était sérieusement inquiété pour son combattant après avoir commencé à éprouver des complications inquiétantes alors qu’il tentait de tomber. lester.

“Nous avons commencé ce camp lourd“, a déclaré Michel.

“C’était aussi ça le problème. Nous avons reçu une offre pour combattre Nate Diaz, et c’était plus tôt que cela en août. C’était trop tôt car il était lourd. Ensuite, ils l’ont avancé de 10 jours, et je crois que nous avons juste commencé trop lourd ce camp.

«Nous aurions dû avoir un peu plus de discipline et maintenir notre poids à un niveau raisonnable, à un poids raisonnable proche de celui auquel il s’entraîne et entre au camp. C’est essentiellement à ce sujet.

“Nous pouvons trouver beaucoup de raisons et d’excuses et tout cela. Au final – je ne râle pas Khamzat, c’est un combattant magnifique et je l’aime à mort – mais ce que je dis, c’est que ce n’était absolument pas professionnel de notre part de ne pas prendre de poids.

“Quiconque ne fait pas de poids n’est absolument pas professionnel. Je veux [apologize] au camp de Nate pour ça. Nous aurions dû tous les deux prendre du poids, et il n’y a pas d’excuses.”

Peut-être plus pertinemment, cependant, Michael a déclaré que Chimaev vomissait et était sur le point de perdre connaissance avant que la décision ne soit prise d’arrêter sa réduction de poids – et que Chimaev continue de souffrir de problèmes de santé liés à sa bataille contre Covid-19 fin 2020.

Lire la suite La sensation tchétchène de l’UFC enquêtée pour une bagarre dans les coulisses (VIDEO)

“Il avait des spasmes musculaires, tremblait“, a expliqué Michel.

“Vomissement. Quand il s’est levé, il était en train de s’évanouir. J’étais inquiet pour lui.

“Depuis qu’il a attrapé le coronavirus et tous ces problèmes de santé, il a un peu de mal à prendre du poids. Depuis ce problème, son corps est un peu décalé lorsqu’il s’agit de le pousser jusqu’à la dernière goutte.

“Mais je ne fais que spéculer. Comme je l’ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin ou quelque chose comme ça, et je ne prétends pas en être un.”

Chimaev a finalement battu son nouvel adversaire, Kevin Holland, par soumission au premier tour pour améliorer son record à 12-0, mais quant à son prochain coup ?

Cela dépendra de la catégorie de poids dans laquelle il concourra, mais plus important encore, s’il reste ou non retranché dans les mauvaises grâces de Dana White au lendemain de l’UFC 279.