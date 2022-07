L’entraîneur de Lovlina Borgohain, Sandhya Gurung, reçoit l’accréditation pour le CWG 2022

L’entraîneur de la boxeuse médaillée de bronze olympique Lovlina Borgohain, Sandhya Gurung, a reçu mardi l’accréditation pour les Jeux du Commonwealth 2022. Elle s’est également vu attribuer une chambre au Games Village de Birmingham.

Sandhya est arrivée au village dimanche mais n’a pas été autorisée à entrer dans le village car elle n’avait pas d’accréditation.

“J’ai reçu l’accréditation pour les Jeux du Commonwealth 2022”, a déclaré l’entraîneur Sandhya Gurung à ANI.

La pugiliste décorée a exprimé sa colère dans un long post sur Twitter.

Lovlina, mardi, a exprimé sa colère et a déclaré qu’elle n’avait pas pu se concentrer sur ses préparatifs après que ses entraîneurs, qui l’ont aidée à remporter une médaille historique à Tokyo, aient été retirés sans explication.

“Aujourd’hui, avec beaucoup de chagrin, je veux parler à tout le monde du harcèlement continu dont je suis victime. Les entraîneurs qui m’ont aidé à remporter une médaille olympique sont toujours mis à l’écart, ce qui a gravement affecté mon programme d’entraînement », a écrit Lovlina dans son message Twitter.

“L’un des entraîneurs est Sandhya Gurungji, qui est lauréat Dronacharya. J’ai dû plaider les mains jointes pour que mes entraîneurs soient inclus dans le contingent. Je me sens mentalement harcelée à cause de cette épreuve », a-t-elle posté.

“En ce moment, mon entraîneur Sandhya Gurung se tient à l’extérieur du village CWG et n’est pas autorisé à entrer. À seulement huit jours du début de mon épreuve, mon programme d’entraînement a été entravé. Mon autre entraîneur a été renvoyé en Inde », a-t-elle déclaré.

Lovlina a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des poids welters féminins aux Jeux de Tokyo l’année dernière et est l’un des principaux espoirs de médaille pour l’Inde au CWG 2022 à Birmingham.

Réagissant aux allégations du boxeur, le ministère des Sports a déclaré qu’il avait ordonné à l’Association olympique indienne (IOA) de résoudre le problème au plus tôt.

“Nous avons exhorté l’Association olympique indienne à organiser immédiatement l’accréditation de l’entraîneur de Lovlina Borgohain”, a tweeté le ministère.



Lovlina a allégué qu’elle avait subi un traitement similaire avant le championnat du monde à Istanbul et elle craint que quelque chose de similaire ne se produise lors des prochains Jeux de Birmingham.

“Je ne comprends pas comment vais-je me concentrer sur les Jeux (CWG) au milieu de tout cela ? Mes championnats du monde en ont également souffert. Je ne veux pas que mon CWG soit affecté à cause de la politique. En espérant que je surmonterai cette politique et gagnerai une médaille pour mon pays. Jai Hind », a-t-elle écrit.

