L’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning, clarifie l’air sur Deion Sanders

Après une victoire intense contre le Colorado, l’entraîneur-chef de l’Oregon a clarifié ses sentiments concernant l’impact de Deion Sanders sur le football universitaire.

Ce week-end, l’Oregon a infligé au Colorado et à Deion Sanders leur première défaite majeure que beaucoup avaient prédit à l’avance. Ce que nous n’avons pas vu venir, c’est le discours trash intense du HC de l’Oregon, Dan Lanning. Au cours de la préparation du match, Lanning n’a pas commis l’erreur commise par d’autres entraîneurs en insultant Prime et ses joueurs. De plus, le discours trash a été parfaitement diffusé pendant le match tandis que l’Oregon a démoli les Buffs 42-6.

Certains ont pris le discours trash de diverses manières, notamment en mentionnant la jalousie et la race comme catalyseur de l’éruption. Bien que plusieurs entraîneurs soient jaloux et contestent Deion, ils le révèlent tous de manière anonyme aux initiés du sport.

Lanning clarifie les choses et a déclaré publiquement qu’il ne faisait pas partie de ces entraîneurs. selon CBS.

« Je suis également reconnaissant et je peux clairement reconnaître que l’attention que nous avons reçue ce samedi était en grande partie due à Deion et à ce qu’il fait au football universitaire », a déclaré Lanning. « Si quelqu’un ne peut pas voir ce qu’il a fait pour le football universitaire et comment il apporte de l’enthousiasme au football universitaire, vous êtes fou. Je l’ai dit la semaine dernière également. Il a fait beaucoup pour le jeu. Il construit quelque chose là-bas. Je pense que c’est vraiment très clair. Il n’y a pas de secret là-bas. Mais cela n’aurait pas d’importance si je jouais contre mon fils de 10 ans sur l’autre touche. Je vais faire tout ce que je peux pour gagner.

Lanning a ensuite abordé son discours viral d’avant-match et a déclaré que des personnes comme Skip Bayless avaient tort leurs accusations. Assez drôle, il a déclaré que Skip avait tort, tout comme il l’avait fait les brèves fois où il l’avait observé.

Il a également souligné le manque de respect du Colorado qui est présenté dans le récapitulatif des Ducks ci-dessus. De plus, il l’a décomposé simplement pour refléter ce qu’il savait que ses enfants ressentaient et devaient les motiver.

« En fin de compte, voici ce que je dirai : nous jouons pour gagner le match », a déclaré Lanning. « Et vous avez vu un extrait de 15 secondes depuis une fenêtre à l’extérieur de la maison de ce qui se passe dans le vestiaire. Je connais notre vestiaire. Je suis à la maison 100% du temps. Je sais ce qu’ont ressenti nos joueurs avant ce match et je sais ce qu’il faut pour motiver nos joueurs. C’est mon travail, motiver nos joueurs. Il (Sanders) a un travail. J’ai aussi un travail, pour sortir et performer sur le terrain. « Mais à l’intérieur de cette maison, ils ressentaient une certaine chose. Ils ressentaient une certaine impression d’un groupe piétinant le « O ». Ils ressentaient une certaine impression à l’idée que les gars leur parlent pendant l’avant-match. Je suis fier de ces gars-là parce qu’ils ont décidé de parler avec leurs coussinets.

Le battage médiatique consistant à affronter Deion Sanders et le Colorado peut être très important pour les équipes adverses. Surtout quand leur équipe est à peine mentionnée dans la conversation. De plus, lorsque les plus grandes émissions choisissent de diffuser depuis Boulder trois fois en cinq semaines, cela peut heurter les gens dans le mauvais sens. Comme Deion l’a dit précédemment, les équipes essaient de le battre mais il ne joue pas.

Au moins, Lanning a révélé publiquement qu’il n’était pas contre Deion et qu’il se concentrait sur son équipe et sa saison. Jouer au Colorado place votre équipe sur la plus grande scène possible et les équipes devraient en être reconnaissantes. Le Colorado a désormais une fiche de 3-1 avec un autre test difficile ce week-end face à l’USC.