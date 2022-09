Le Kirghizistan affrontera la Russie à Bichkek samedi

Avant ce qui sera le premier match de l’équipe nationale russe depuis novembre 2021, Aleksandr Krestinin, l’entraîneur des adversaires de samedi du Kirghizistan, a déclaré que les hommes de Valery Karpin se trouvaient dans une situation malheureuse suite à leur interdiction du football international de compétition.

La Russie a effectivement été suspendue de la qualification pour la Coupe du monde de cette année au Qatar peu après le début de la campagne militaire du pays en Ukraine, après que de nombreuses fédérations sportives ont prononcé des sanctions contre le sport russe sur la recommandation du Comité international olympique (CIO).

Cette semaine, il a été confirmé que l’équipe nationale masculine russe allait manquer un deuxième tournoi majeur après que l’UEFA l’ait retirée du tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2024.

Mais samedi, à environ dix mois de leur dernier match international, la Russie retrouvera le terrain contre le Kirghizistan au stade Dolen Omurzakov de Bichkek.

L’entraîneur de l’opposition, Krestinin – qui est né à Krasnodar et a connu une carrière de joueur professionnel dans son pays natal russe – dit que l’absence forcée de la Russie du giron international les rend difficiles à préparer.

Il a ajouté qu’il sympathisait avec les membres de l’équipe russe en raison de leur sort, affirmant que leurs talents appartenaient aux grands événements internationaux.

“Nous ne savons pas comment la Russie jouera“, a déclaré Kristinine.

« Nous nous concentrons sur notre propre jeu.

“En termes de football et en termes humains, c’est une honte pour l’équipe russe [about the sanctions].

“Selon leur niveau, ils auraient pu atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.”

Le match international le plus récent de la Russie a été une défaite 1-0 contre la Croatie à Split le 14 novembre, lors de laquelle ils ont perdu après que Fyodor Kudryashov ait marqué un but contre son camp en retard.

Ils devaient disputer un autre match éliminatoire de la Coupe du monde 2022 contre la Pologne en mars, ainsi qu’un autre potentiellement contre la Suède ou la République tchèque, avant que les trois équipes ne publient des déclarations dans lesquelles elles ont déclaré qu’elles refuseraient de remplir les matches par soutien pour Ukraine.

Malgré la solidarité de Krestinin avec le football dans son pays natal, la Russie continue d’être marginalisée après l’annonce de l’Euro 2024 par l’UEFA cette semaine, ce que le chef de l’organisation, Aleksander Ceferin, a expliqué plus tard était le résultat de l’application des sanctions existantes.

Pendant ce temps, les clubs de football russes ont également été suspendus indéfiniment des compétitions interclubs européennes, les excluant de l’UEFA Champions League.

La Russie doit affronter l’Iran lors d’un autre match amical en novembre et accueillera potentiellement la Bosnie-Herzégovine à Saint-Pétersbourg le même mois, bien que les responsables du pays des Balkans aient subi des pressions pour annuler le match.