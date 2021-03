OKLAHOMA CITY: L’entraîneur de l’Oklahoma, Lon Kruger, a annoncé sa retraite jeudi, mettant fin à une carrière d’entraîneur-chef d’université de Division I de 35 ans qui comprenait cinq écoles au tournoi de la NCAA, deux d’entre elles atteignant le Final Four et plus de 650 victoires en carrière.

Kruger, 68 ans, a conduit la Floride aux demi-finales nationales en 1994 et l’Oklahoma au même endroit en 2016. Il est le seul entraîneur à avoir mené cinq programmes vers des victoires dans le tournoi de la NCAA – Oklahoma, Kansas State, Floride, Illinois et UNLV.

À 674-432, ses totaux de victoires étaient 10e parmi les entraîneurs actifs de Division I et 27e au total au moment de sa retraite.

L’entraîneur du Kansas, Bill Self, était heureux que Kruger ait pu sortir selon ses propres conditions.

J’ai aimé rivaliser avec lui à ses différents arrêts, mais principalement à l’Université de l’Oklahoma où ses équipes étaient toujours élégantes et difficiles à préparer, a déclaré Self. «Je connais personnellement le respect qu’il suscite dans notre industrie et je suis sûr que ses anciens joueurs, ses assistants entraîneurs et tous ceux qui sont affiliés à ses programmes au fil du temps témoigneraient de la façon dont il dirigeait ses affaires.

Il a mené les Sooners à un record de 195-128 en 10 ans et a atteint sept des huit derniers tournois de la NCAA. Lors de sa dernière saison à Oklahoma, les Sooners sont allés 16-11 et se sont soldés par une défaite face à Gonzaga, tête de série, au deuxième tour lundi.

En cours de route, il s’est bâti une réputation pour réparer les programmes en difficulté.

Ses antécédents de reconstruction réussie de programmes partout où il a été entraîneur sont encore plus impressionnants si l’on considère comment il l’a fait », a déclaré le directeur sportif de l’Oklahoma, Joe Castiglione. Il a gagné avec intégrité, humilité, classe et grâce. Il l’a fait avec des compétences de leadership supérieures et une gentillesse authentique qui comprenait son encouragement constant à tout le monde autour de lui.

L’entraîneur de l’État de l’Oklahoma, Mike Boynton, a tweeté à propos de Kruger qui avait tendu la main le lendemain de sa promotion au poste d’entraîneur-chef en 2017.

J’ai reçu un appel de @LonKruger. Il m’a souhaité bonne chance et m’a demandé d’appeler si j’avais besoin d’aide / de conseils. Nous avons concouru plusieurs fois par an, mais je le respectais autant que quiconque dans le match. Profitez de la retraite. #Saluer »

Parmi ses nombreuses réalisations, Kruger a été élu entraîneur de l’année AP Big 12 en 2014. Il a été le récipiendaire 2019 du prix John R. Wooden Legends of Coaching Award et a reçu en 2017 le prix Metropolitan de la National Association of Basketball Coaches (NABC). pour un service long et exceptionnel au basketball universitaire masculin. Il a également été entraîneur au Texas Pan American.

Kruger a entraîné les choix de première ronde du repêchage Buddy Hield et Trae Young. Hield a été nommé joueur de l’année des Big 12 en 2015 et 2016 et a quitté l’Oklahoma en tant que meilleur buteur de tous les temps des Big 12. Young a été le premier joueur de l’histoire du basketball universitaire à mener le pays en points et en passes décisives.

L’énorme succès qu’il a connu sur le terrain au cours des quatre dernières décennies, le rôle de mentor significatif qu’il a joué auprès des joueurs et du personnel, son dévouement à essayer d’améliorer la vie des autres – c’est une carrière dont il devrait certainement être fier et que les gens devraient vraiment prenez le temps d’étudier et d’apprécier, a déclaré Castiglione.

Il a mené son alma mater, Kansas State, à l’Elite Eight en 1988. Le compte Twitter de Kansas State l’a félicité et l’a appelé un Wildcat pour la vie.

Kruger a également passé quatre ans à entraîner dans la NBA – trois en tant qu’entraîneur-chef des Atlanta Hawks et un en tant qu’assistant des New York Knicks.

La semaine dernière, la basket féminine de longue date de l’Oklahoma, Sherri Coale, a également annoncé sa retraite.

