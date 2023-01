L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, “d’accord avec le match nul 0-0” contre Chelsea à Anfield

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, insiste sur le fait qu’il est “d’accord” avec le match nul 0-0 de son équipe à domicile contre Chelsea en Premier League samedi.

Les Reds restent à la huitième place et les Blues à la 10e suite à un match nul à Anfield en début de match, ce qui ne fait pas grand-chose pour les deux équipes.

Mais Klopp était positif après le match, affirmant que le résultat donne à Liverpool quelque chose “sur lequel s’appuyer” après une série de performances et de résultats médiocres cette saison.

“Nous avons bien commencé la première et la deuxième mi-temps, nous avons eu de bons sorts mais nous n’avons pas pu continuer.” a-t-il déclaré à BT Sport.

“Nous devons être prêts pour les petits pas et c’est un petit pas. Une feuille blanche contre Chelsea, nous n’avons pas créé beaucoup d’occasions et ils en ont eu aussi. Nous avons défendu en seconde période avec passion et une organisation claire, mais nous étions trop plongés dans ces moments.

“En fin de compte, je suis d’accord avec 0-0 parce que vous devez accepter ces étapes. Nous pouvons construire là-dessus. Les deux équipes ont été très agressives.”

Liverpool avait perdu ses deux précédents matches de Premier League et était loin de son meilleur niveau lors d’une défaite 3-0 à Brighton le week-end dernier.

Mais la pourriture a été arrêtée avec une victoire 1-0 contre les Wolves en FA Cup en milieu de semaine et le match nul contre Chelsea signifie que les Reds ont maintenant enregistré deux feuilles blanches de suite.

L’équipe de Klopp se rendra à nouveau à Brighton lors de son prochain match, cette fois en FA Cup, le 29 janvier.