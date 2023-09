L’entraîneur de l’État du Michigan, Mel Tucker, sera entendu pour des allégations de harcèlement sexuel

L’entraîneur de football de l’État du Michigan, Mel Tucker, doit être entendu le mois prochain pour des allégations selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement la militante et survivante d’un viol Brenda Tracy lors d’un appel téléphonique l’année dernière, selon USA Today.

L’État du Michigan a embauché un avocat extérieur au Titre IX pour enquêter sur la plainte et l’enquête s’est terminée en juillet, selon le rapport publié dimanche.

Une audience est prévue les 5 et 6 octobre pour déterminer si Tucker a violé la politique de l’école en matière de harcèlement et d’exploitation sexuels, et il pourrait perdre environ 80 millions de dollars restant sur son contrat s’il était licencié pour un motif valable, selon USA Today.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés dimanche par l’Associated Press à Tucker, Tracy, le directeur sportif de l’État du Michigan, Alan Haller, et l’avocate de Tucker, Jennifer Belveal.

Tracy est devenue amie avec Tucker grâce à son travail de plaidoyer, mais cette relation a pris un tournant en avril 2022 lorsque Tucker s’est masturbé lors d’un appel téléphonique avec elle, selon USA Today.

« L’idée que quelqu’un puisse me connaître et dire qu’il comprend mon traumatisme, puis me réinfliger ce traumatisme me dégoûte tellement qu’il m’est difficile de comprendre cela », a déclaré Tracy au journal. « C’est comme s’il me cherchait juste pour me trahir. »

Tucker a reconnu aux enquêteurs au printemps dernier qu’il s’était masturbé lors de l’appel téléphonique avec Tracy, mais il a déclaré qu’ils avaient eu des « relations sexuelles au téléphone » consensuelles.

« La déformation par Mme Tracy de notre relation mutuellement consensuelle et intime en allégations d’exploitation sexuelle m’a vraiment affecté », a écrit Tucker dans une lettre du 22 mars adressée à l’enquêteur. « Je ne suis pas fier de mon jugement et j’ai du mal à me pardonner de me retrouver dans cette situation, mais je n’ai en aucun cas commis de mauvaise conduite. »

Michigan State a battu Richmond samedi pour améliorer sa fiche à 2-0 lors de la quatrième saison de Tucker avec l’école. Tucker, dans la troisième année d’un contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans, est l’un des entraîneurs de football universitaire les mieux payés.

Tracy est connue pour son travail avec des équipes universitaires, sensibilisant les athlètes à la violence sexuelle. Elle a parlé à plusieurs reprises à l’équipe de football de l’État du Michigan.

Reportage de l’Associated Press.

