L’entraîneur de l’équipe nationale russe rejette le scandale des photos estoniennes

Valery Karpin a déclaré que l’incident avait été gonflé dans une ligne “politique” après que plusieurs joueurs estoniens se soient excusés d’être apparus sur une photo avec lui.

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine russe Valery Karpin a rejeté une ligne entourant une photo avec plusieurs footballeurs estoniens comme « politique pure ». Les joueurs ont été contraints de s’excuser plus tôt ce mois-ci après avoir été photographiés dans un restaurant avec Karpin.

“La première réaction est l’incompréhension” Karpin a déclaré à Match TV de Russie lorsqu’il a été interrogé sur le scandale. « Une incompréhension de ce qui se passe. Je ne peux probablement rien dire de plus que cela. C’était une incompréhension de ce qui se passe maintenant dans notre monde.

Karpin, qui est né à Narva et détient la nationalité estonienne en plus de la nationalité russe, a été photographié fin décembre dans un restaurant de Tallinn au sein d’un groupe qui comprenait plusieurs stars du football estonien, passées et présentes. Parmi eux se trouvaient l’actuel capitaine de l’équipe nationale Konstantin Vassiljev et son coéquipier Sergei Zenjov.

Partageant une photo du rassemblement sur les réseaux sociaux, l’ancien défenseur international estonien Andrei Stepanov a écrit : “Une entreprise, 10 amis, 100 souvenirs, 1000 jeux. Fête du Nouvel An inoubliable.

Mais l’image a provoqué la colère de certains en Estonie, affirmant que les joueurs ne devraient pas fraterniser avec une figure de proue du football russe au milieu du conflit en Ukraine. Le ministre estonien de la Culture, Piret Hartman, a également soutenu que les Estoniens devraient faire “tout [they] ne peut pas soutenir l’agresseur », selon le média national ERR.

La réaction a incité l’association estonienne de football à présenter des excuses au nom de Vassiljev, Zenjov et de l’entraîneur adjoint Andres Oper pour “Tous ceux dont les sentiments ont été blessés par notre dîner et la publication d’une photo de celui-ci sur les réseaux sociaux.”

Les excuses sont venues malgré le fait que le président estonien de la FA, Aivar Pohlak, était auparavant plus compréhensif pour la photo, déclarant aux médias locaux que « Sur le plan humain, il est de notre devoir non seulement de faire preuve de compassion et d’aider ceux qui souffrent, mais aussi de penser à ne pas perdre les droits fondamentaux de l’homme, y compris le droit de connaître des personnes aux mentalités différentes et le droit de les rencontrer. ”

Dans son interview avec Match TV publiée lundi, Karpin a déclaré que malgré les tensions politiques plus larges entre les deux nations – qui se sont intensifiées cette semaine avec les accusations de Moscou selon lesquelles l’Estonie poursuit une politique de “Russophobie totale” – il se sentait à l’aise dans l’État balte.

« Je peux probablement rassurer quelqu’un : étant en Estonie depuis un mois, je suis prêt à dire avec confiance qu’il s’agit d’une question purement politique. Tout ce qui concernait mon séjour, ma famille et les Russes en Estonie en général, cela ne se reflète en aucune façon au niveau de tous les jours, absolument. dit Karpin.

“Je ne parle pas estonien, je ne parlais que russe, et absolument tous les Estoniens [I spoke with] passé au russe et communiqué. Je n’ai pas senti un seul regard de côté ou quoi que ce soit d’autre. Sans parler du fait que pas mal de gens sont venus me voir là-bas et m’ont souhaité bonne chance. Je me sentais bien là-bas et je me sens bien. Tout ce qui est gonflé est de la politique pure.

L’équipe russe de Karpin n’a disputé que trois matches l’an dernier après avoir été bannie de toutes les compétitions de l’UEFA et de la FIFA en raison du conflit ukrainien. L’Union russe de football (RFU) a créé un groupe de travail aux côtés de l’UEFA dans le but de résoudre le problème et a déclaré qu’elle visait cinq matches amicaux pour l’équipe de Karpin en 2023, à partir de mars.