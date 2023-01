L’entraîneur de l’équipe indienne de hockey masculin Graham Reid offre sa démission après la débâcle de la Coupe du monde

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de hockey masculin Graham Reid a présenté sa démission au président de Hockey India Padma Shri, le Dr Dilip Tirkey, un jour après la conclusion de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela.

Le président de Hockey India et le secrétaire général Bholanath Singh ont rencontré les joueurs et le personnel de soutien de l’équipe pour comprendre et analyser les performances et la stratégie de l’équipe pour l’avenir.

L’entraîneur analytique Greg Clark et le conseiller scientifique Mitchell David Pemberton ont également remis leur démission lundi matin. Tous trois purgeront leur préavis au cours du mois prochain.

Reid et son équipe de soutien ont fait partie de l’exploit historique de la médaille de bronze de l’équipe indienne aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, de la médaille d’argent des Jeux du Commonwealth en 2022, ainsi que de la troisième place de la saison FIH Hockey Pro League en 2021/22. Parmi les sorties réussies de Reid en tant qu’entraîneur en chef de l’équipe, citons la victoire du titre final de la série FIH en 2019, par la suite l’équipe n’a transpiré en se qualifiant pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 lorsqu’elle a remporté les qualifications à Bhubaneswar en 2019.

Parlant de son passage avec la partie indienne depuis 2019, Reid a déclaré: «Il est maintenant temps pour moi de me retirer et de passer les rênes à la prochaine direction. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec l’équipe et Hockey India et j’ai apprécié chaque instant de ce voyage épique. Je souhaite le meilleur à toute l’équipe. »

Après avoir accepté la démission de Reid ainsi que celle de Greg et Mitchell, le président de Hockey India, le Dr Dilip Tirkey, a déclaré : « L’Inde aura toujours de la gratitude envers Graham Reid et son équipe de soutien qui ont apporté de bons résultats au pays, en particulier aux Jeux olympiques. Alors que tous les parcours évoluent vers des phases différentes, il est maintenant temps pour nous de passer à une nouvelle approche pour notre équipe.

