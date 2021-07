L’entraîneur de l’équipe indienne de football masculin Igor Stimac obtient une prolongation de contrat jusqu’en septembre 2022

Igor Stimac restera l’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football masculin jusqu’en septembre 2022 après que le comité technique de la Fédération indienne de football (AIFF) s’est réuni lundi par vidéoconférence et a décidé de la même chose. La réunion du comité, qui s’est tenue sous la présidence de Shyam Thapa, a longuement délibéré avant de prendre une décision.

Au cours de la réunion, Stimac a présenté une présentation sur le graphique de performance de l’équipe nationale masculine senior dans laquelle il « a souligné le changement de philosophie du football et l’émergence de la future génération des Blue Tigers dans la configuration de l’équipe nationale ».

Stimac a été nommé entraîneur-chef le 15 mai 2019. Sous lui, l’Inde a disputé 15 matchs et en a remporté deux, fait six nuls et perdu sept. Parmi ces matchs, l’Inde n’a réussi qu’un match nul contre des équipes moins bien classées comme le Bangladesh et l’Afghanistan. L’Inde s’est qualifiée pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 en terminant troisième de son groupe lors des éliminatoires.

En voyant la présentation de Stimac, le comité est parvenu à un «consensus qu’au vu des facteurs externes (pandémie de Covid-19), qui a eu un impact énorme sur le monde du football en général, et avec l’équipe nationale prête à commencer sa campagne pour qualifié pour la Coupe d’Asie de l’AFC Chine 2023, l’entraîneur-chef Igor Stimac bénéficie d’une prolongation de son contrat jusqu’en septembre 2022. »

Thapa a en outre demandé à Stimac de proposer un plan détaillé à long terme pour « faire avancer le football indien ensemble ».

Les éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC se joueront de février 2022 à septembre 2022.

