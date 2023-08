L’entraîneur de l’équipe féminine d’Espagne Jorge Vilda dans des eaux chaudes pour avoir touché la poitrine d’une assistante lors de la finale de la FIFA WWC

L’entraîneur de l’équipe espagnole de football championne du monde de football fait l’objet d’un examen minutieux après la diffusion d’images le montrant touchant la poitrine d’une assistante alors qu’il célébrait le seul but de la finale.

L’incident survient au milieu d’un tollé national contre le président de la fédération espagnole de football après qu’il ait embrassé une joueuse sur les lèvres sans son consentement lors de la cérémonie de remise des prix après la victoire 1-0 contre l’Angleterre à Sydney, en Australie.

La raison pour laquelle je n’ai jamais voulu que l’Espagne 🇪🇸 remporte cette Coupe du Monde. Leur entraîneur Jorge Vilda et le président de la Fédération royale espagnole de football Luis Rubiales sont une honte pour le sport. Guijarro, Leon, Pina et d’autres se sont retirés pour que ces racailles puissent être licenciées. Mais cette 🚾 victoire ne fera que… pic.twitter.com/DnYwyieY9U– Dr Vikash Kumar (@Vikashpmch) 21 août 2023

Dans une vidéo du staff technique espagnol célébrant le but contre l’Angleterre, Jorge Vilda se tourne pour serrer dans ses bras trois de ses assistants – une femme et deux hommes. Alors qu’il se retourne pour regarder le champ, sa main entre en contact avec la poitrine de la femme qui portait un manteau. Son autre main touchait un assistant.

La fédération espagnole de football n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l’Associated Press.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre par intérim Pedro Sánchez a demandé que le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, soit tenu responsable de sa conduite lors de la finale, et la pression est croissante pour qu’il démissionne.

Le scandale provoqué par Rubiales a entaché l’une des plus grandes réussites du football féminin en Espagne. Seules l’Allemagne et l’Espagne ont remporté les titres de Coupe du monde féminin et masculin.

Vilda a mené l’Espagne à la victoire moins d’un an après que 15 joueurs ont déclaré qu’ils renonçaient à l’équipe à moins que des changements majeurs ne soient apportés par son entraîneur pour améliorer les performances et les résultats de l’équipe. Aucune accusation de conduite inappropriée n’a été portée contre Vilda. Trois joueuses sont revenues dans l’équipe pour la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

