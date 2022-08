L’entraîneur de l’équipe féminine des Pays-Bas, Mark Parsons, quitte son poste après un échec à l’Euro

L’entraîneur néerlandais Mark Parsons a quitté ses fonctions d’un commun accord après l’élimination de l’équipe en quart de finale du Championnat d’Europe féminin 2022 en juillet, a annoncé mercredi la Fédération néerlandaise de football (KNVB).

Les Lionnes d’Orange ont terminé deuxièmes du groupe C pour se qualifier pour la phase à élimination directe du tournoi organisé en Angleterre, mais l’équipe de Parsons a été éliminée par la France en quarts de finale après une défaite 1-0 en prolongation.

Cette défaite les a empêchés de défendre le titre qu’ils avaient remporté en 2017 sous Sarina Wiegman, qui a guidé l’Angleterre vers son premier titre majeur cette année.

Un communiqué de la KNVB a déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits du style de jeu et des résultats sous Parsons et qu’il y avait “trop ​​​​peu de confiance que les ambitions seront réalisées sous la direction actuelle”.

“A l’approche et au Championnat d’Europe, les matchs montrés et les résultats ont été décevants et nous ne pouvons pas nous le permettre. La barre est haute », a déclaré Jan Dirk van der Zee, membre du conseil d’administration de KNVB.

“Les Pays-Bas étaient le tenant du titre et également finaliste lors de la dernière Coupe du monde, nous voulons participer pour les prix. Dans la perspective des séries qualificatives pour la Coupe du monde en cours, il a été décidé que quelqu’un d’autre serait aux commandes à très court terme. Ce n’est pas une bonne décision, mais cela fait aussi partie du football de haut niveau », a-t-il ajouté.

Le joueur de 36 ans Parsons est un ancien entraîneur de la réserve féminine de Chelsea qui a dirigé DC United, Washington Spirit et Portland Thorns aux États-Unis après avoir émigré du Royaume-Uni en 2010.

La série actuelle de qualification pour la Coupe du monde se poursuivra au début de Septembre. Ensuite, les Lionnes Orange joueront l’important retour face à l’Islande.

Après sept matches, les Pays-Bas occupent la première place du groupe, avec deux points d’avance sur l’Islande, qui a disputé un match en moins. Si l’équipe gagne ce match, les Pays-Bas se qualifieront pour la Coupe du monde de l’année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

