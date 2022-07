L’entraîneur de l’ATKMB, Juan Ferrando, envisage un balayage net dans la saison à venir

ATK Mohun Bagan, qui a raté de peu le titre de la Super League indienne la saison dernière, aspire à faire table rase des trophées – Coupe AFC, Coupe Durand, Super Coupe et ISL – au cours de la saison à venir, a déclaré l’entraîneur Juan Ferrando. Après avoir raté le Winner’s Shield en terminant troisième du tableau derrière le Jamshedpur FC et le Hyderabad FC, ATKMB a terminé dans les quatre derniers de la manche du championnat.

“Mon rêve est de gagner la Coupe AFC, la Coupe Durand, le Championnat et la Super Coupe”, a déclaré Ferrando sur le site Internet de l’ISL.

“Nous travaillons à notre façon, en préparant l’équipe avec un bon plan, et c’est notre objectif. De mon point de vue, nous avons une bonne équipe, nous avons de bons joueurs mais c’est le moment de nous montrer.

« Nous avons une belle opportunité en août avec la Coupe Durand. Je pense que le championnat qui nous attend est une belle opportunité pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, vous avez la Super Coupe, donc ça va être une saison incroyable.

Au niveau international, ils seront en action en demi-finale de la Coupe AFC Inter-Zonale car ils ont fait quelques signatures intéressantes dans la fenêtre de transfert après le départ de leurs deux attaquants clés – Roy Krishna et David Williams.

Ils ont ajouté le milieu de terrain indien prometteur Ashique Kuruniyan après ses exploits lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC, tandis qu’il y a eu deux acquisitions étrangères clés à Brendan Hamill et Florentin Pogba, le frère aîné vainqueur de la Coupe du monde français Paul Pogba.

“Ils ont de la qualité, ce sont des joueurs très forts, ils peuvent nous aider dans notre style de jeu, mais c’est très important lors de la première rencontre de savoir s’ils peuvent aider à améliorer l’ATK Mohun Bagan”, a déclaré Ferrando.

«Je suis incroyablement excité pour la nouvelle saison parce que cette saison est différente. Mais, honnêtement, le plus important, c’est l’entraînement, la pré-saison est très importante et j’espère que les joueurs arrivent avec une forte personnalité et une motivation à 100 % », a-t-il ajouté.

