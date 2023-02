L’entraîneur de l’ASU s’excuse d’avoir accepté un étudiant crachant N-Word

Eh bien, c’était rapide !

En novembre, il a été rapporté que le joueur de football étudiant caucasien Marcus Stokes a perdu sa bourse à l’Université de Floride parce que, malgré tous les nouvelles nous voyons constamment des gens blancs payer les conséquences après vidéos d’eux utilisant des insultes raciales est devenu viral, Stokes a décidé que c’était une bonne idée de publier un clip de deux secondes de lui en train de rapper, “Welcome back, n *** a.”

Maintenant, nous savions tous que Stokes atterrirait probablement dans un autre collège– une autre institution PWI dirigée par des administrateurs qui souffrent de mélanine et qui sont indifférents à un adolescent blanc qui a posté une vidéo de lui-même en utilisant le n-mot avec autant de désinvolture que les gens postent de jolies vidéos de chatons dans les groupes de médias sociaux de leur amoureux des chats.

Au lieu de cela, cependant, nous avons découvert fin janvier que Stokes s’était vu offrir une bourse pour fréquenter une HBCU.

Imagine ça! Un enfant blanc a vu sa bourse annulée par un collège PWI dans un État qui plus probable punir les éducateurs pour avoir enseigné la théorie critique de la race plutôt que d’offrir une version non blanchie à la chaux de l’histoire des Noirs, pour se voir offrir une bourse à l’Université d’État d’Albany, une HBCU qui devrait probablement être la première à rejeter un athlète blanc qui a joyeusement utilisé une insulte raciale et a publié la vidéo en ligne pour que le monde entier puisse la voir.

Eh bien, maintenant, Quinn Gray, l’entraîneur-chef des Golden Rams d’Albany State, s’excuse pour la décision. SMH.

« Permettez-moi de commencer par une humble excuse. Des excuses pour ne pas avoir honoré la tradition et l’histoire de l’ASU et pour avoir laissé tomber beaucoup d’entre vous », a déclaré Gray dans un communiqué qui ne mentionnait pas Stokes par son nom, selon Fox News. “Je n’ai pas respecté la norme Ramily à laquelle je sais que vous vous attendez. Sachez que ma décision de parler avec un élève qui ne répondait pas à vos attentes était inacceptable. Je voulais seulement le meilleur pour notre équipe, nos athlètes et notre institution lorsque j’ai invité l’étudiant à visiter l’ASU. Comme je le dis à nos joueurs, “il y a une conséquence à chaque action”. “Les conséquences de mes actions ont fait souffrir notre université”, a-t-il poursuivi. “J’essayais d’aider un élève à revenir en compétition, et dans ma hâte, je n’ai pas considéré l’impact que la décision aurait sur vous tous. Franchement, ce n’était pas à moi d’utiliser l’ASU comme plate-forme de rachat dans ce cas. Je regrette d’avoir utilisé un jugement erroné. Si on m’en donne l’occasion, je ferai mieux. ASU attend l’excellence. Le président a clairement indiqué que mes actions ne respectaient pas cette norme. Je n’ai jamais eu l’intention de déformer ce que représente l’ASU ni d’ignorer la riche histoire de cette institution. Je suis pleinement engagé dans la mission de l’Université de soutenir l’excellence académique et la réussite des étudiants. Être accepté dans le Ramily est quelque chose que vous devez mériter. Le Ramily incarne l’esprit, l’authenticité et l’amour forgés par le labeur des géants avant moi. Mes actions vous ont amené à remettre en question mon engagement envers notre institution et nos ancêtres. Au fur et à mesure des conséquences, j’espère trouver un moyen de revenir dans le Ramily.

Jour de jeu HBCU rapporte que le président de l’État d’Albay a rejeté l’offre de Stokes de jouer au football et d’assister à l’ASU.

BON.