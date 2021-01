L’entraîneur de Richmond, Damien Hardwick, a rompu le silence après avoir eu une liaison avec un représentant des ventes Tigers.

L’entraîneur des Tigers aurait commencé à sortir avec la représentante des ventes du club, Alexandra Crow, alors qu’il se trouvait dans la bulle de l’équipe biosécurité de l’équipe au cours de la saison 2020.

La relation de Hardwick avec le personnel du club a été largement accusée d’avoir causé la rupture de son mariage avec son épouse Danielle – le couple se serait séparé le mois dernier.

L’homme de 48 ans, soupçonné par des amis d’avoir une liaison dès la victoire historique des Tigres en 2019, s’est entretenu brièvement avec des journalistes lundi.

« Je peux comprendre l’intérêt, mon rôle est très public », a-t-il déclaré à 7News en arrivant à Punt Road Oval pour un entraînement de pré-saison.

« Ce que je demanderais cependant, c’est que ma vie personnelle est bien cela – personnelle. Donc, si nous pouvions simplement prendre du recul et donner à chacun du temps et de l’espace, ce serait apprécié.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait le soutien de son club, Hardwick a répondu: «Écoutez, je pense que oui.

« En fin de compte, nous sommes ensemble depuis longtemps et c’est ce que fait le club (de football) de Richmond, ils soutiennent leur peuple », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, les Tigers ont déclaré qu’ils n’avaient « aucune inquiétude à ce sujet (la nouvelle relation de Hardwick) dans le cadre de la politique du club ».

Le capitaine Trent Cotchin a refusé de parler aux médias, tandis que le vice-capitaine Jack Riewoldt a révélé que son entraîneur avait abordé sa situation personnelle.

«Je ne pense pas que cela aura vraiment d’impact. Damien est un personnage assez bon pour séparer sa vie personnelle et sa vie professionnelle », a déclaré Riewoldt aux journalistes.

« Il a montré au cours des quatre dernières années qu’il était sans doute le meilleur entraîneur du pays et il continuera à nous soutenir et nous continuerons à le soutenir au cours de la prochaine période. »

Alexandra Crow (à gauche) est au centre d’un triangle amoureux impliquant Damien Hardwick, entraîneur du Premier ministre de Richmond

Riewoldt a déclaré que Hardwick avait semblé « vraiment fort » alors que les Tigres cherchaient à se battre pour leur quatrième poste de Premier ministre sous sa direction.

«Nous sommes donc ravis de sortir et de nous entraîner», a-t-il déclaré.

Daily Mail Australia a rapporté quelques heures plus tôt que Hardwick aurait été vu « bras dessus bras dessous » avec sa maîtresse bien avant qu’ils ne passent du temps ensemble dans le centre de l’équipe COVID des Richmond Tigers.

Riewoldt a déclaré que la rupture du mariage de son entraîneur l’avait pris par surprise.

«Vous ne prédisez jamais quelque chose comme ça, mais ces choses se produisent dans la vie des gens et nous passons simplement à autre chose», a-t-il déclaré.

« C’est évidemment triste » Dimma « et le mariage de Danielle a pris fin, parce que Dimma a évidemment été une grande partie de notre club de football.

« Mais toute la famille Hardwick a été un réseau de soutien massif pour nous et ils continueront à être un réseau de soutien, comme nous le ferons également pour eux.

« Vous n’aimez jamais voir quelque chose comme une rupture de mariage et une fin, mais cela arrive dans la vie et nous passons à autre chose et nous continuons à soutenir les individus. »

Danielle Hardwick continue de vivre sa vie à Brighton, dans la banlieue est de Melbourne. Elle a frappé les médias sociaux mardi soir dans une fouille subtile contre son ex-mari Damien

Daniel Giese est un cadre respecté du Carlton Football Club. Mercredi, il vaquait à ses occupations avec une dignité tranquille alors que le scandale impliquant son ex-partenaire se poursuivait

Abordant la scission sur le podcast « Vous ne pouvez pas être sérieux » de Sam Newman, l’analyste Rod Law a déclaré qu’il avait repéré Hardwick et sa nouvelle flamme ensemble en mai – avant la mise en place du hub Tigers COVID.

‘Ils [the media] citaient le fait que le verrouillage du COVID était à l’origine de la relation avec cette personne qui travaillait aux côtés de Damien », a déclaré Newman.

«Nous pensons que ce n’est pas tout à fait vrai.

«L’homme assis ici à côté de moi, Rocket (Law), a vu, n’est-ce pas, vu Damien Hardwick et dit femme?

«Quel âge avait-elle, Rod (Law), quand tu l’as vue dans la rue bras dessus bras dessous avec Damien en mai?

Law a indirectement confirmé l’histoire en réponse.

« J’ai vu quelque chose que je pensais inhabituel et j’ai envoyé un message à quelqu’un pour lui demander ‘Y a-t-il eu des nouvelles que j’ai manquées à propos d’une scission’? ‘ Law répondit.

« Cette personne l’a rejeté, c’était probablement la mauvaise personne à qui s’adresser parce qu’elle était assez proche de Richmond.

«J’ai pris ça sous la valeur nominale et je l’ai gardé sous mon chapeau.

Hardwick et son amante Alexandra Crow ont été soupçonnés par des amis d’avoir une liaison dès 2019.

Des amis avaient déjà dit à Daily Mail Australia que l’ex-partenaire de Mme Crow, Daniel Giese, soupçonnait depuis longtemps un tiers.

« Ils ont commencé quand j’ai entendu dire qu’elle sortait avec Daniel il y a quelques années, son cœur n’y était pas et a gardé Daniel en laisse, pour ainsi dire », a déclaré un ami.

Hardwick reste en congé annuel sanctionné par le club et n’a pas encore abordé directement le scandale.

Le gagnant remporte tout: l’entraîneur des Tigers Damien Hardwick a donné au club trois postes de Premier ministre en quatre ans

Alexandra Crow a été nommée comme l’entraîneur des Tigres avec qui Damien Hardwick est maintenant en couple. Elle est propriétaire d’une maison avec Daniel Giese, cadre du Carlton Football Club