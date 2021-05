La joueuse australienne Cambage s’est rendue sur Instagram après la défaite de dimanche face au Sun pour appeler Miller, l’accusant d’avoir fait référence à son poids dans le but d’obtenir un appel favorable d’un arbitre.

Selon Cambage, Miller avait crié «Allez, elle pèse 300 livres!» pendant le match à Vegas.

« JES’il y a une chose à propos de moi, je ne laisserai jamais un homme me manquer de respect, jamais, surtout un petit blanc, » Cambage a fulminé.

«Je vais avoir besoin de vous pour bien faire les choses, j’ai 6 ans[ft] 8[in], Je viens de vérifier, je pèse 235 livres.

L’entraîneur du Soleil, Miller, a présenté ses excuses à Cambage et aux Aces lundi pour le « Inapproprié et offensant » remarque, mais a maintenant reçu une lourde amende et une interdiction.

Miller, 52 ans, purgera la suspension lors du match de mardi contre le Seattle Storm, alors que deux équipes se disputent la finale de la WNBA.

Dans un communiqué publié par le président de SunJennifer Rizzotti, l’équipe a dit qu’elle ne le faisait pas «Cautionner tout comportement ou discours dénigrant envers une autre personne».

« Curt s’est excusé pour son erreur et comprend la gravité de ses paroles, » Ajouta Rizzotti.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

Cambage, 29 ans, a fait les gros titres dans le monde entier ces dernières semaines après avoir menacé de boycotter les prochains Jeux olympiques de Tokyo pour une dispute sur la diversité avec le Comité olympique australien (AOC).

Cambage a accusé l’AOC et les sponsors de vêtements de sport Jockey d’avoir «blanchi» des photos promotionnelles avant les Jeux.

L’AOC a défendu son bilan en matière de diversité, mais s’est néanmoins excusé et a apporté des modifications pour assurer une plus grande inclusion dans sa commission officielle.

Cambage a par la suite retiré sa menace de boycott et cherchera à ajouter à la médaille de bronze qu’elle avait remportée avec son pays aux Jeux de Londres en 2012.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

L’un des visages les plus reconnaissables du jeu féminin, Cambage et a une ligne de touche en tant que DJ et mannequin de lingerie.

L’étoile de 6 pieds 8 pouces détient le record du plus grand total de points en un seul match de la WBNA, marquant 53 pour les Ailes de Dallas contre le New York Liberty en 2018.

Jamais timide pour exprimer ses opinions, la triple étoile de la WNBA s’est précédemment adressée à ses « haineux » au milieu de la réaction contre sa menace de retrait olympique, les remerciant sarcastiquement pour «Faire son argent» en visitant ses pages de médias sociaux pour écrire des commentaires venimeux, augmentant ainsi ses analyses et ses revenus.