Les fans de la Real Sociedad devraient continuer à croire en leur équipe même après une défaite 2-1 contre Levante, qui les a laissés plus loin dans la course au titre de la Liga, a déclaré samedi l’entraîneur Imanol Alguacil.

La Sociedad a réussi un but d’Alexander Isak, mais Roger Marti a rapidement égalisé pour Levante, tandis que Jorge de Frutos a frappé un vainqueur tardif pour les hôtes, laissant l’équipe d’Alguacil sans victoire en huit matches toutes compétitions confondues.

«Nous sommes la même équipe qu’il y a un mois, cette équipe qui a fait tomber tout le monde amoureux d’eux, mais nous avons eu des blessures importantes et nos résultats en ont souffert, mais notre énergie et notre enthousiasme n’ont pas baissé», a déclaré Alguacil. journalistes.

«Nous n’avons peut-être pas gagné depuis huit matchs, mais nous avons concouru de manière digne à chaque match et dans la plupart d’entre eux, nous avons mérité plus.

Une deuxième défaite consécutive en championnat après la défaite 2-1 de mercredi à Barcelone a laissé les basques à la deuxième place, à trois points du leader de la Liga, l’Atletico Madrid, après avoir disputé trois matches de plus.

Ils étaient en tête du classement il y a moins d’une semaine et ont récemment remporté une séquence de six victoires consécutives, mais leur début prometteur a été mis à l’épreuve par les blessures de David Silva, Adnan Januzaj et du meilleur buteur Mikel Oyarzabal.

Ils ont fait match nul trois et perdu deux fois lors de leurs cinq derniers matchs de championnat. Ils ont fait match nul lors de leurs trois derniers matches de Ligue Europa, mais ont tout de même réussi à atteindre les 32 derniers matchs de la compétition, établissant un match nul avec Manchester United l’année prochaine.

«Je dirais aux fans de continuer à y croire parce que nous ne sommes pas loin d’être l’équipe que nous étions il y a un mois, même s’il nous manque des joueurs importants et que ces derniers temps nous avons du mal à obtenir des résultats», a ajouté Alguacil.