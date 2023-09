L’entraîneur de la sobriété de Detroit, Courtney Andersen, veut aider les autres à vaincre la dépendance avec le nouveau livre « Sober Vibes » | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Frustrée par ce qu’elle considérait comme un manque de ressources en matière de sobriété, Courtney Anderson a créé une communauté en ligne, incluant le podcast Ambiance sobrequi est aussi le nom de son nouveau livre.

En 2012, environ six semaines avant d’avoir 30 ans, Courtney Andersen a touché le fond. Encore.

Comme environ 16 millions de personnes aux États-Unis, elle était dépendante de l’alcool. Sa relation avec l’alcool n’a pas toujours été un problème ; ayant grandi dans la région métropolitaine de Détroit, elle a commencé à boire à 19 ans, une fois qu’elle était assez grande pour fréquenter les bars au Canada, comme le font beaucoup de gens ici. « Pour moi, cela a commencé de manière très innocente, comme je pense que c’est le cas pour tant de personnes », raconte-t-elle. Horaires du métro. « Mais ensuite, la situation s’est aggravée et est devenue de plus en plus sombre, et de plus en plus sombre. »

Elle ajoute : « Ma consommation d’alcool m’a toujours conduit à une sorte de désastre. »

Il y a eu des coupures de courant. Combats physiques. Se réveiller dans le lit d’étrangers – ou dans des cellules de prison ou à l’hôpital. Elle manquait de travail et avait la gueule de bois pendant des jours. À mesure qu’elle grandissait, la gueule de bois devenait de plus en plus insupportable et, à 25 ans, elle savait qu’elle devrait un jour arrêter de boire.

Mais alors qu’elle approchait de la fin de la vingtaine, Andersen est sortie pour une autre nuit de beuverie, comme elle l’avait fait plusieurs fois auparavant. C’était une occasion spéciale : son dernier quart de travail comme barman avant de commencer une nouvelle carrière dans le domaine médical. Ensuite, à la maison, alors qu’elle était « complètement martelée », Andersen est sortie fumer une cigarette et a laissé sa porte moustiquaire ouverte, permettant à son chat de sauvetage, Fiona, de s’échapper.

Le lendemain matin, alors qu’elle avait la gueule de bois, « Mon petit ami de l’époque m’a dit : ‘Tu peux continuer à faire ça, mais je ne vais plus être sur cette route avec toi », se souvient-elle.

« J’ai donc conclu un pacte avec l’univers ce jour-là », explique Andersen. «J’ai dit: ‘Si je trouve Fiona, je donnerai une chance à une vie sans alcool.’»

Trois jours plus tard, Andersen a trouvé son animal caché sous la terrasse d’un voisin.

«C’était presque comme une expérience spirituelle pour moi de trouver ce chat», dit-elle. «C’était comme si tout s’était déroulé au ralenti et elle a couru vers moi. Je l’ai soulevée et je me suis mis à genoux, et elle m’a fait pipi dessus, ce qui était bien mérité. Je m’accrochais juste à elle et je lui criais : « OK, j’arrête l’alcool. Cela n’en vaut tout simplement plus la peine.

Elle compare la décision à quitter un partenaire violent.

« Ce n’était pas difficile, mais c’était terrifiant », dit-elle. « Parce que je sortais d’une relation de 10 ans avec l’alcool que j’aime appeler « toxique ».

Andersen dit qu’elle a trouvé que les ressources disponibles en matière de sobriété à l’époque faisaient défaut. La cure de désintoxication était inabordable pour elle, et partager des détails avec des inconnus aux Alcooliques anonymes lui semblait intimidant et la laissait seule. En dehors de cela, il ne semblait pas y avoir beaucoup de gens parlant publiquement de sobriété.

Cliquez pour agrandir Page Street Publishing Co. La couverture de Sober Vibes : Un guide pour prospérer au cours de vos trois premiers mois sans alcool.

Après avoir partagé son histoire dans des publications sur les réseaux sociaux, après environ six ans de sobriété, Anderson a décidé de créer une communauté en ligne appelée Sober Vibes, qui comprend un podcast du même nom et ses services de coach en sobriété pour les autres. Elle a également fondé la Journée nationale de la sobriété, une journée visant à encourager la sobriété, célébrée le 14 septembre.

Son dernier projet est un livre intitulé Sober Vibes : Un guide pour prospérer au cours de vos trois premiers mois sans alcool, publié en août par Page Street Publishing Co. Le guide aide les lecteurs à naviguer dans les 90 premiers jours de sobriété, y compris des conseils sur la gestion du sevrage et la socialisation sans alcool, étoffés par des anecdotes tirées des propres expériences d’Andersen. Il comprend également des invites d’écriture permettant aux lecteurs de réfléchir et de consigner leurs sentiments, directement dans les pages du livre.

Andersen espère que cela pourra être une ressource à laquelle les gens reviendront plusieurs fois au cours de leurs efforts de sobriété.

« Ce sont vraiment toutes les questions que je me suis posées au fil des années de parcours vers la sobriété, lorsque les gens veulent savoir à quoi s’attendre », dit-elle. « Il ne s’agit pas d’un programme unique. Tout le monde se trouve dans des situations différentes dans sa vie, et il faut vraiment l’adapter à soi. Vous devez faire ce travail si vous voulez continuer à vivre sans alcool.

Le mode de vie sobre peut être très difficile en raison de l’enracinement de la consommation d’alcool dans notre culture. « L’alcool est la seule drogue dont vous devez justifier le fait de ne pas en consommer », explique Andersen. L’une des choses qu’Andersen a trouvées les plus difficiles était de savoir quoi faire de toute sa nouvelle liberté. « J’ai dû rechercher « loisirs » sur Google parce que je n’avais rien d’autre à voir avec mon temps », dit-elle. «Je suis retourné à mon enfance – par exemple, qu’est-ce que j’aimais faire dans mon enfance avant de boire et avant que l’âge adulte ne vous aspire?»

Pour Andersen, cela ravivait son amour de la pâtisserie, qu’elle faisait pour sa famille. «J’étais très fière de préparer des biscuits et des brownies le week-end pour mon père et mes frères et sœurs», dit-elle. « Alors j’y suis allé et j’ai commencé à cuisiner pour la première fois depuis probablement 20 ans. C’est devenu très thérapeutique.

Andersen n’est pas la seule à se détourner de l’alcool. La jeune génération semble moins intéressée par la boisson que les autres : selon un récent rapport de l’Université du Michigan, la proportion d’adultes d’âge universitaire s’abstenant de consommer de l’alcool est passée de 20 % à 28 %tandis qu’une autre étude de Berenberg Research a révélé La génération Z buvait environ 20 % d’alcool en moins par habitant que la génération Y l’ont fait à leur âge.

Et plus tôt cette année, même les amateurs de bière L’Irlande est devenue le premier pays au monde à exiger que les produits alcoolisés comportent des étiquettes d’avertissement relatives à la santé., y compris les risques de maladies du foie et de cancers. Le gouvernement du Canada a également recommandé d’apposer des avertissements sur les boissons alcoolisées — ainsi que pour les gens ne doivent pas consommer plus de deux verres par semaine.

Anderson pense que les gens qui parlent plus franchement de leurs expériences en matière de dépendance et de sobriété contribuent à ces tendances.

« Je continue de penser qu’il existe une énorme stigmatisation liée à la dépendance », déclare Andersen. « Mais c’est tellement bien maintenant qu’en 2023, nous ayons plus d’options, et c’est parce que les gens parlent ouvertement de leurs problèmes d’alcool. »

Vous pouvez en apprendre davantage sur Ambiance sobre à courtneyrecovered.com.

