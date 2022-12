L’entraîneur de la Nouvelle-Espagne dit que Sergio Ramos pourrait revenir dans l’équipe nationale à l’avenir

Le nouveau manager espagnol, Luis de la Fuente, a ouvert la porte au retour de Sergio Ramos dans l’équipe nationale, après que l’ancien manager Luis Enrique ait refusé au défenseur central une place dans l’équipe pour les deux tournois précédents.

Enrique a décidé que Ramos ne méritait pas une place dans l’équipe d’Espagne à l’Euro 2020 ou à la Coupe du monde 2022, malgré des allocations d’équipe passant à 26 joueurs. Enrique a depuis été limogé par l’Espagne, après avoir échoué à faire passer le pays au-delà des huitièmes de finale de la Coupe du monde, s’inclinant face au Maroc aux tirs au but.

Luis de la Fuente, l’entraîneur de l’Espagne U21 depuis 2018, a pris la relève pour le remplacer maintenant. S’exprimant lors de son dévoilement en tant que nouveau manager de l’Espagne, De la Fuente a essayé de ne pas se laisser entraîner dans un débat entourant l’omission de Ramos de l’équipe nationale au cours des 18 derniers mois.

“Je n’étais pas l’entraîneur et vous ne devriez pas entrer dans un débat sur Sergio Ramos ou tout autre”, a-t-il expliqué.

Cependant, après un bombardement constant de questions liées au défenseur du Paris Saint-Germain de 36 ans, De la Fuente a finalement laissé la porte ouverte.

« Sergio Ramos, peut-il venir en équipe nationale ? Oui. Est-il en bon état ? Oui. Tous les footballeurs en bonne condition ont une chance d’être sélectionnés.

Le nouveau manager de l’équipe nationale a déclaré qu’il était prêt à donner aux joueurs des opportunités dans l’équipe, quel que soit leur âge ou leur expérience. Auparavant, il était limité par des limites d’âge, mais maintenant, il a le potentiel de choisir qui il veut.

« Jusqu’à présent, dans les rangs inférieurs, j’ai travaillé avec une limite d’âge. Maintenant, j’ai la possibilité de choisir n’importe quel footballeur. Je ne ferme les portes à personne.

“Je suis un homme convaincu des jeunes talents, mais aussi des vétérans qui nous ont tant donné et ils continuent de nous donner au plus haut niveau et en équipe nationale. On ne va pas se pencher sur les cartes d’identité.”

Les premiers matchs de De la Fuente à la tête de l’Espagne auront lieu en mars, alors qu’ils lancent leur campagne de qualification pour l’Euro 2024 contre la Norvège et l’Écosse. Il devra commencer fort au milieu de la pression causée par une performance décevante en Coupe du monde.