Les Buffalo Bills ont activé trois joueurs de leur liste de réserve COVID-19: le receveur large John Brown, le gardien Josh Thomas et le demi offensif Christian Wade. Thomas et Wade sont de retour dans l’équipe d’entraînement.

Brown, qui a mené les Bills en verges l’an dernier, a raté un match sur le COVID-19[feminine liste et les quatre précédents sur la réserve blessée avec un problème de genou. Il a été limité à jouer huit matchs après s’être également blessé à la cheville plus tôt cette saison.

Le retour des Browns coïncide avec le statut incertain de Cole Beasley en raison d’une blessure au genou subie au quatrième quart contre la Nouvelle-Angleterre lundi soir. Les Bills accueillent Miami dimanche et ont déjà décroché le titre de l’AFC Est.

Les Browns de Cleveland ont rouvert leur établissement et s’entraîneront après une succession de COVID-19[feminine interruptions cette semaine.

L’équipe sera privée de plusieurs joueurs, dont le demi de coin Denzel Ward, dimanche lorsque les Browns affronteront les Steelers de Pittsburgh. Une victoire place Cleveland en séries éliminatoires de la NFL pour la première fois depuis 2002.

Les Browns n’avaient pas de nouveau positif COVID-19[feminine tests vendredi, et après avoir obtenu l’approbation de la ligue, ils s’entraîneront à l’intérieur à 13 heures. Ils ont annulé les essais jeudi et ont gardé leur bâtiment fermé pour déterminer s’il y avait une épidémie de virus.

À ce stade, ils ne se sont entraînés qu’une heure sur le terrain alors qu’ils se préparaient pour leur plus grand match depuis des années.

La semaine dernière, les Browns ont joué sans leurs quatre principaux receveurs et ont perdu contre les Jets de New York. Ces joueurs, qui ont été exclus comme contacts étroits à haut risque, ont été activés jeudi et devraient jouer dimanche.

Cleveland sera sans Ward, le secondeur partant BJ Goodson, le gardien Andrew Sendejo et l’ailier serré Harrison Bryant lorsqu’il affrontera Pittsburgh, qui siégera le quart partant Ben Roethlisberger et d’autres pour se reposer pour les séries éliminatoires.

Les Steelers ont battu les Browns 38-7 lors de leur match précédent cette saison

L’entraîneur de la ligne offensive des New York Giants Dave DeGuglielmo a été testé positif pour COVID-19[feminine .

L’équipe a déclaré vendredi qu’il avait été immédiatement isolé, tout comme deux contacts étroits potentiels non identifiés.

L’entraîneur Joe Judge a déclaré que les contacts étaient le personnel et les entraîneurs, pas les joueurs. L’entraîneur de ligne adjoint Ben Wilkerson s’occupera de la ligne dimanche lorsque les Giants (5-10) accueillent les Cowboys de Dallas (6-10). Les deux équipes ont une chance de remporter la NFC Est si Washington (6-9) perd à Philadelphie dimanche soir.

DeGuglielmo a pu travailler avec la ligne pratiquement lors d’une visite matinale, a déclaré le juge.

DeGuglielmo a rejoint les Giants à la mi-saison et a été promu entraîneur de la ligne offensive lorsque Marc Colombo a été renvoyé.

