L’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a déclaré qu’il évaluerait sa première année en tant qu’entraîneur à six sur 10, insistant sur le fait qu’il doit faire plus après avoir vu son équipe battre Gênes 3-1 en Serie A dimanche.

Le jury est toujours sur Pirlo avec la Juve à 12 points de retard sur le leader de l’Inter Milan en tête du classement et éliminée de la Ligue des champions en huitièmes de finale.

Il y a huit matchs de championnat à disputer et la Juve a encore de faibles espoirs d’en faire 10 de suite Scudettos, mais de façon réaliste, un top quatre est le meilleur que les champions classés troisièmes puissent espérer.

« Je me donne une estimation de six sur dix jusqu’à présent », a déclaré Pirlo. « Je dois certainement faire plus. J’ai une passion pour le football depuis que je suis enfant et les difficultés me poussent à travailler plus dur.

«Lorsque vous n’obtenez pas certains résultats, le principal coupable est l’entraîneur. Chaque jour, vous devez vous sentir surveillé si vous voulez vous améliorer.

« Chaque compétition et chaque entraînement sont importants pour la croissance. Il est normal que tous les entraîneurs soient surveillés. »

Andrea Pirlo a remplacé Maurizio Sarri en tant qu’entraîneur de la Juventus l’été dernier. Daniele Badolato – Juventus FC / Juventus FC via Getty Images

Pirlo a également cherché à minimiser les suggestions selon lesquelles Cristiano Ronaldo était mécontent du club après que l’international portugais, qui n’a pas réussi à obtenir la feuille de match contre Gênes, ait jeté son maillot au sol alors qu’il quittait le terrain après le coup de sifflet final.

« Il tenait avant tout à marquer », a ajouté Pirlo. « Il fait partie des champions qui veulent toujours laisser leur marque, mais ce sont des choses normales qui arrivent. »