L’entraîneur de la Gold Cup du Mexique, Lozano, veut un séjour de rêve après le trophée

Le manager par intérim du Mexique, Jaime « Jimmy » Lozano, a déclaré que ce serait un « rêve » de conserver sa position avec l’équipe nationale après l’avoir aidée à remporter un titre dans la Gold Cup 2023 avec une victoire palpitante 1-0 contre le Panama lors de la finale de dimanche à Inglewood, Californie.

Le remplaçant Santiago Gimenez a marqué le vainqueur tardif au stade SoFi pour pousser le Mexique devant une équipe panaméenne résiliente et remporter un neuvième titre de la Gold Cup, record de la Concacaf, après que l’équipe de Lozano n’ait concédé que deux buts dans tout le tournoi.

« Avec ces résultats, ils ouvrent des opportunités », a déclaré Lozano après le match. « Évidemment, j’aimerais être ici. Évidemment, ce serait un rêve de diriger mon équipe nationale dans une Coupe du monde, et encore plus dans une Coupe du monde où nous serons l’équipe locale.

« Si c’est mon tour, c’est un rêve, c’est un rêve. Ce que je vis maintenant [as interim] est un rêve. »

Lozano, embauché quelques jours avant le début de la Gold Cup, a remplacé l’ancien entraîneur Diego Cocca, qui a été licencié après une défaite embarrassante 3-0 contre les États-Unis lors de la finale de la Ligue des Nations en juin.

Avec Lozano aux commandes, le Mexique a pris d’assaut la Gold Cup avec quatre victoires et une défaite contre le Qatar après s’être déjà qualifié pour la phase à élimination directe.

Le Panama a rendu les choses difficiles dans un match de championnat serré, mais après une poussée tardive en seconde période de Le TriGimenez a inscrit le seul score à la 85e minute.

Malgré son succès en Gold Cup, Lozano a noté que son accord avec l’équipe nationale n’a duré que jusqu’à la fin du tournoi.

« J’ai signé un contrat pour la Gold Cup, je crois qu’à partir de maintenant je suis libre [to sign with anyone] », a déclaré Lozano. « Je ne sais pas si c’est dans quelques semaines ou mois, mais une décision devra être prise, et de ma part, chaque fois que je peux aider l’équipe nationale, je suis disponible. »

Son statut d’intérimaire a également conduit à une interaction légèrement gênante avec le président de la FIFA Gianni Infantino lors de la cérémonie de remise des médailles de dimanche. Après avoir donné sa médaille à Lozano, Infantino a apparemment souhaité bonne chance au manager lors de la prochaine Coupe du monde.

« Je pense qu’Infantino ne savait pas que mon contrat se terminait ici », a déclaré Lozano en riant lors de la conférence de presse d’après-match.

À tout le moins pour Lozano, la Fédération mexicaine de football (FMF) a déclaré récemment qu’il restait en lice pour un poste permanent. Plus tôt dans la semaine, après que le Mexique se soit qualifié pour la finale de la Gold Cup avec un triomphe sur la Jamaïque, le président exécutif de la FMF, Ivar Sisniega, a déclaré : « Quoi qu’il arrive dimanche ne déterminera pas l’avenir de Jimmy Lozano », alors qu’il discutait des options possibles pour l’équipe. gérant permanent.

« Bien sûr, Jimmy devrait être l’un des candidats », a ajouté Sisniega.

Avant d’entraîner l’équipe senior du Mexique par intérim, Lozano s’est fait un nom avec une médaille de bronze avec Le Tri aux Jeux olympiques de Tokyo. Un noyau solide de membres de la liste actuelle de la Gold Cup a joué pour Lozano lors de ces Jeux d’été en 2021, ce qui a probablement conduit à son embauche avant ce tournoi.

La victoire du Mexique à la Gold Cup l’aide à maintenir son statut de leader de tous les temps du tournoi. Les États-Unis ont le deuxième plus grand nombre de titres avec sept.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada sont les hôtes conjoints de la Coupe du monde 2026.