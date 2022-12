L’entraîneur de la France discute de l’effet du virus après la défaite en Coupe du monde

Didier Deschamps a déclaré que ses hommes avaient ressenti “l’impact physique ou psychologique” d’un virus qui aurait touché le camp de France

Didier Deschamps a reconnu les effets potentiels que la maladie a pu avoir sur son équipe lors de sa défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine au Qatar dimanche.

Les Argentins ont remporté leur troisième titre de Coupe du monde lors d’une confrontation spectaculaire au stade Lusail où un triplé de Kylian Mbappe n’a toujours pas suffi à la France pour conserver le trophée remporté en Russie il y a quatre ans.

Menés 2-0 en première mi-temps, les Bleus ont été complètement dépassés par leurs adversaires argentins jusqu’à ce que Mbappe marque un doublé en 97 secondes avec environ 10 minutes à perdre du temps réglementaire.

Dans le temps supplémentaire, Lionel Messi a fait 3-2 seulement pour que Mbappe marque un deuxième penalty de la rencontre.

Bien que Mbappe ait converti son coup de pied devant Emi Maritnez lors de la fusillade, les ratés de Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni se sont avérés coûteux car l’Argentine n’est devenue que le troisième pays à remporter la Coupe du monde aux tirs au but après le Brésil en 1994 et l’Italie en 2006.

Après le match, Deschamps a laissé entendre que ses hommes avaient ressenti le “impact physique ou psychologique” d’un virus qui avait traversé le camp de France avant de rencontrer l’Albiceleste, et avait contraint Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Coman à s’entraîner séparément.

Le trio a été jugé suffisamment en forme pour le match, mais avec Varane semblant s’effondrer autour de la marque des 112 minutes et la France semblant inhabituellement lente pendant une grande partie du match, Deschamps a suggéré que le problème aurait pu jouer son rôle dans le résultat.

“Toute l’équipe est confrontée à une situation délicate depuis un moment maintenant”, dit Deschamps.

« Peut-être que cela a eu un impact physique ou psychologique. Mais je n’avais aucune inquiétude concernant les joueurs qui ont commencé le match : ils étaient à 100 % en forme.

«Nous n’avions que quatre jours depuis le dernier match, donc il y avait peut-être de la fatigue. Ce n’est pas une excuse, nous n’avions tout simplement pas la même énergie que lors du match précédent et c’est pourquoi, pendant la première heure environ, nous n’étions pas dans le match. Deschamps ajouté.

Deschamps, qui a remporté le titre à France 98 en tant que joueur, a expliqué qu’il avait parlé à l’arbitre polonais Szymon Marciniak après que son équipe n’ait pas réussi à devenir le premier pays à conserver la Coupe du monde depuis le Brésil en 1962.

Bien qu’il ait refusé de se laisser entraîner à dire que l’arbitrage avait aidé l’Argentine dans la victoire, il a affirmé qu’ils avaient été un “un peu de chance” à d’autres moments à Qatar 2022.

“Je dois faire attention – vous l’avez vu aussi bien que moi,” Deschamps a déclaré au sujet de la performance de Marciniak.

“Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Avant ce match, l’Argentine avait eu un peu de chance mais je ne veux rien lui enlever ; ils méritent pleinement le titre.

« Ce n’est pas parce que nous avons souffert de décisions qu’ils sont sortis vainqueurs. Je viens d’en discuter avec l’arbitre après le match, mais je ne veux pas entrer dans les détails.

Après avoir échoué à l’Euro 2020 et au Qatar 2022, l’avenir de Deschamps a été remis en question avec son ancien coéquipier Zinedine Zidane pressenti pour prendre le relais.

“Même si nous avions gagné, je n’aurais pas répondu [on that topic] ce soir,” Deschamps a insisté. “Je suis très triste pour mes joueurs et mon staff.

“J’aurai un rendez-vous avec le président [of the French Football Federation] au début de l’année prochaine et alors vous le saurez.

Poussé à commenter son joueur vedette, Deschamps a déclaré que Mbappé « a vraiment marqué de son empreinte cette finale.

“Malheureusement, il n’a pas terminé comme il l’aurait souhaité et c’est pourquoi il a été déçu en fin de match comme tous les joueurs.” il a conclu sur le joueur de 23 ans, qui est rentré chez lui avec le Golden Boot pour le plus de buts à Qatar 2022 en plus d’une médaille de finaliste.