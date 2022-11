L’entraîneur de la France, Didier Deschamps, apportera probablement quelques changements tactiques avant le défi du Danemark

La France a commencé la Coupe du monde en beauté contre l’Australie, mais le Danemark offrira un défi beaucoup plus difficile et pourrait amener l’entraîneur Didier Deschamps à effectuer des changements tactiques clés samedi.

Les champions en titre se qualifieront pour la phase à élimination directe avec un match à perdre dans le groupe D s’ils gagnent contre une équipe qui les a battus et dominés deux fois récemment.

Le Danemark a battu la France 2-1 à l’extérieur en juin et 2-0 à domicile en septembre dans la Ligue des Nations.

“En juin, ils avaient quelques joueurs différents et il y en aura quelques nouveaux (uns) demain parce que l’équipe n’est peut-être pas exactement la même qu’en juin ou en septembre, mais nous avons évalué ces joueurs et nous apprenons bien sûr de ces expériences du passé, mais le Danemark en tirera aussi des leçons”, a déclaré le capitaine et gardien français Hugo Lloris lors d’une conférence de presse vendredi.

“Ils peuvent changer leur système d’un match à l’autre et cela peut nous donner différents types de difficultés.”

Si l’entraîneur Didier Deschamps s’en tiendra à une défense à quatre, il pourrait être tenté de procéder à quelques ajustements car le Danemark n’a que peu de choses en commun avec l’Australie, que les Bleus ont battue 4-1 mardi.

L’arrière Benjamin Pavard a souvent été devancé sur le côté droit de la défense, ce qui pourrait conduire Deschamps à la décision extrême de faire venir le défenseur central Jules Kounde.

Le flanc droit de la France étant leur principale faiblesse, Adrien Rabiot pourrait passer du côté droit du milieu de terrain avec Aurélien Tchouameni jouant le numéro six et Antoine Griezmann se déplaçant légèrement plus loin derrière le trio offensif.

Devant, Olivier Giroud, Kylian Mbappe et Ousmane Dembele devraient conserver leurs places, mais on leur en demandera plus en termes de travail défensif.

MEILLEUR ÉQUILIBRE

Dembele de Barcelone, notamment, devra trouver un meilleur équilibre entre attaque et défense.

“Il s’est beaucoup amélioré sur cet aspect car il a de plus grandes exigences au niveau du club”, a déclaré Deschamps.

« J’en ai discuté avec lui : c’est plus une question de positionnement pour faire moins d’efforts. En fait, contre l’Australie, il y a eu quelques situations où il était un peu à côté, je lui ai dit, et il a corrigé.”

Deschamps a concédé que certains ajustements pourraient être nécessaires.

“Je peux tout faire. Sur l’analyse approfondie de notre premier match, outre le but encaissé, il y a trois situations où nous devons faire mieux”, a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Il y a donc quatre situations à corriger. Cela nécessite des ajustements, par le positionnement de certains joueurs ou le remplacement d’un.”

Deschamps a encore beaucoup de réflexion à faire avant d’annoncer sa composition aux joueurs quelques heures avant le match.

“L’idéal est d’être dangereux, de se créer des occasions, de marquer des buts et de ne pas en concéder”, a-t-il déclaré.

« La perfection n’existe pas, mais nous essayons de nous en approcher. Cela nécessite des échanges avec les acteurs et des complémentarités entre eux. C’est logique d’avoir des choses à améliorer.”

