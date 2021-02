L’entraîneur de basket-ball féminin de Caroline du Sud, Dawn Staley, a rendu hommage au légendaire entraîneur de basket-ball masculin de Temple John Chaney avec sa tenue pour le match des Gamecocks avec le n ° 5 du Connecticut.

Chaney, qui a remporté plus de 700 matchs dans sa carrière entre Cheyney State et Temple, qu’il a entraîné pendant 24 ans, est décédé le 29 janvier à l’âge de 89 ans. Un service commémoratif a été organisé pour l’entraîneur sur le campus de l’Université Temple à Philadelphie lundi .

Pour honorer le regretté entraîneur du Hall of Fame, Staley, 50 ans – originaire de Philadelphie qui était une collègue de Chaney à Temple alors qu’elle commençait sa propre carrière d’entraîneur à l’université en 2000 – portait une tenue qui est devenue l’une des signatures le cours de sa carrière: une chemise boutonnée blanche avec un grand col et une cravate noire ample.

Chaney, qui a remporté le championnat national de Division II en 1978 à Cheyney State, est membre du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame et du College Basketball Hall of Fame.

Staley, également membre du Basketball Hall of Fame comme son mentor, est l’entraîneur-chef de la Caroline du Sud depuis son départ de Temple en 2008. Elle a guidé les Gamecocks jusqu’au championnat national 2017.

Malheureusement pour Staley, son équipe de Caroline du Sud, la mieux classée, a chuté pour la deuxième fois cette saison alors que UConn a gagné 63-59 en prolongation.