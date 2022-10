L’entraîneur de Khabib affirme que son protégé pourrait être un meilleur attaquant et élève qu’un grand de l’UFC

Javier Mendez a déclaré qu’Islam Makhachev mélangeait plus sa formation que Nurmagomedov à son apogée

L’entraîneur du grand retraité de l’UFC Khabib Nurmagomedov, Javier Mendez, a déclaré qu’Islam Makhachev pourrait être un meilleur attaquant et un élève plus obéissant que son ancien mentor champion des poids légers.

En tant qu’entraîneur-chef de la célèbre American Kickboxing Academy, Mendez a travaillé avec les deux hommes.

Depuis sa retraite en 2020 invaincu à 29-0, Nurmagomedov est passé à l’entraînement lui-même et essaie actuellement d’aider Mendez à diriger Makhachev vers l’obtention de la sangle de 155 livres qu’il appelait autrefois la sienne.

À quinze jours de Mackachev affrontant Charles Oliveira pour le championnat des poids légers lors du combat principal de l’UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre, Mendez a parlé des différences entre les deux Daguestanis et a expliqué pourquoi il pense que Makhachev est le meilleur attaquant.



“La différence entre l’islam et Khabib, c’est quand Khabib s’entraînait au Daghestan au gymnase d’Abdulmanap – le gymnase de son père – Khabib ne s’entraînait vraiment qu’avec moi”, Mendez a dit à MMA Junkie.

«Il ne s’entraînerait pas vraiment debout avec qui que ce soit. Il s’entraînerait avec moi. Donc, son temps consacré à la grève était très limité, alors qu’Islam était assez intelligent pour s’entraîner avec d’autres personnes et il a d’excellents entraîneurs à la maison qui travaillent avec lui.

“Ainsi, avec lui, sa frappe est plus avancée que celle de Khabib uniquement parce que l’islam travaillait toute l’année sur sa frappe.”

“Khabib ne travaillait qu’à temps partiel, et c’est ce que les gens ne comprennent pas”, Mendez a continué.

“C’est ce qui est si incroyable avec Khabib. Il ne le faisait qu’à temps partiel et c’est pourquoi son amélioration d’un combat à l’autre, vous allez, ‘Wow, il continue de s’améliorer’, parce que pour lui, il y avait un énorme écart dans la frappe et ce qu’il pouvait apprendre et ce qu’il était capable de faire , où l’islam, il n’a cessé de croître tout le temps et il est de loin l’un des meilleurs combattants polyvalents que j’aie jamais entraînés.

Mendez a expliqué comment lui et Nurmagomedov partagent les mêmes philosophies sur le MMA. Mais lorsqu’il l’entraînait, Mendez avait souvent du mal à faire en sorte que Nurmagomedov fasse ce qu’il voulait.

“En tant qu’entraîneur, il y avait des moments où nous avions des idées différentes”, Mendez a avoué.

“Il voulait montrer aux gens qu’il pouvait se tenir debout, etc., etc., et je n’aimais pas ça. je voulais qu’il fasse [what] il était le plus supérieur [at]. En tant qu’entraîneur, c’est beaucoup plus facile pour moi que quand il était combattant parce qu’en tant que combattant, il ne m’écoutait pas tout le temps.

« Il m’a écouté la plupart du temps, mais pas tout le temps. En tant qu’entraîneur, {Makhachev} et moi, nous avons été au point 100 % du temps. » Mendez a ajouté.