L’entraîneur de John Goodman révèle la façon étrange dont il a convaincu la star de perdre du poids

La perte de poids de John Goodman a été mise en évidence lors d’une apparition qu’il a faite plus tôt cette semaine, et les gens ne semblent pas s’arrêter de parler de la façon dont il a l’air différent ces jours-ci.

Bien que Goodman n’ait pas fourni une abondance d’informations sur la façon dont il a réussi à perdre autant de poids au fil des ans, son entraîneur, Mackie Shilstone, a révélé comment il avait motivé l’acteur à faire le changement.

Dans une interview avec le New York Post, Shilstone, qui connaît Goodman depuis des années et vit près de lui à la Nouvelle-Orléans, a rappelé que juste avant l’ouragan Katrina en 2005, l’acteur avait perdu 85 livres avec son aide.

Après le passage de la tempête dévastatrice, il « est vraiment tombé » et a repris tout son poids.

CELEBRITY SLIMDOWN : SIMON COWELL, CHRIS PRATT ET D’AUTRES HOMMES CÉLÈBRES MONTRENT UNE PERTE DE POIDS SPECTACULAIRE

Shilstone a expliqué: « John a décidé qu’il allait s’engager. Je connais John depuis longtemps, et 85 livres qui se sont retirées puis ont repris, cela n’a pas fonctionné. Alors j’ai dit: » Qu’est-ce que je vais faire ?' »

Bien qu’il n’ait aucune expérience dans le domaine du jeu d’acteur, une chose pour laquelle Goodman était extrêmement connu à ce moment-là, il se souvient avoir pensé : « John était mon ami et mon voisin, alors je me suis dit : ‘Laisse-moi devenir acteur pour un moment.' »

Avec cette tactique en tête, il a décidé d’emmener la star de « Roseanne » dans un cimetière.

Il a apporté une pelle et a conduit Goodman dans une zone vide avec de la terre exposée, puis a commencé son intervention.

‘CONNERS’ STAR JOHN GOODMAN RÉFLÉCHIT À LA CARRIÈRE POST-‘ROSEANNE’, DIT QU’UNE GRANDE PARTIE DE SON SUCCÈS EST JUSTE ‘DUMB LUCK’

« J’ai dit: » John, voici une pelle. Vous m’avez dit que vous alliez vous réengager et suivre ce plan « », se souvient Shilstone. « J’ai dit : ‘Je veux que tu creuses ta tombe. Tant que tu n’auras pas creusé ta tombe, tu ne comprendras pas ce que signifie vivre.' »

Après cela, son exercice d’acteur s’est précisé : il avait décidé de jouer le rôle de la Mort.

Il a dit à son ami : « John, sais-tu vraiment qui je suis ? As-tu la moindre idée de qui tu es à côté ? Tu remarques qu’il n’y a pas de vent ? entendre les voitures. »

« Je suis la mort, » continua-t-il, « et je suis venu te donner une seconde chance. Tu peux creuser ta tombe maintenant et je te couvrirai et nous en aurons fini avec ça, ou tu peux utiliser cette pelle et couvrez-la, continuez votre vie et reprenez-la. »

Poursuivant le jeu de rôle, il a dit : « John, tu as une fille adorable, tu as une femme adorable, et tu as réussi, mais tu n’y arriveras pas. Je veux que tu fermes les yeux et pense que tu peux ne dis plus jamais un mot à ta fille et ta femme. Tout est fini. J’ai pris ça à des milliards de personnes au fil du temps. Je vais te donner une chance de plus. »

« J’ai dit : ‘John, souviens-toi juste de ça. Je suis toujours là. Je sais toujours où tu es. Je peux te trouver à tout moment, ton jour viendra. Mais ce n’est pas maintenant.' »

Enveloppant la mémoire, Shilstone a déclaré: « Je le hante. Et c’est la vraie histoire. »

‘THE BIG LEBOWSKI’ CÉLÈBRE SON 25E ANNIVERSAIRE: LE CAST HORS ET MAINTENANT

Alors que Goodman a déjà déclaré qu’il pesait environ 400 livres avant de commencer à perdre du poids, Shilstone a affirmé que son poids exact était de 392 livres.

« Les gens pensent que c’est du jour au lendemain, mais la plupart des gens contribuent à la gestion du poids, mais ils ne s’y engagent pas », a-t-il expliqué.

« L’engagement plutôt que la contribution. N’importe qui peut perdre du poids. Il faut être une personne intelligente et engagée pour le garder, surtout en vieillissant. »

Il a dit que Goodman s’était « engagé à vivre sa vie. Pour moi, c’est un modèle ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dans une interview accordée à ABC News en 2016, l’acteur a parlé de sa méthode pour perdre du poids, en disant simplement : « J’ai juste arrêté de manger tout le temps. J’avais une poignée de nourriture et ça me montait à la bouche. J’étais juste Je mangeais tout le temps. Je mangeais juste avec de l’alcool. »

« Auparavant, je prenais trois mois, perdais 60 ou 70 livres, puis me récompensais avec un pack de six de Bud ou autre et revenais simplement à mes anciennes habitudes », a-t-il déclaré au point de vente. « Puis cette fois, j’ai voulu le faire lentement, bouger, faire de l’exercice. J’arrive à l’âge où je ne peux plus me permettre de rester assis. Et ça me donne l’énergie pour travailler, parce que le travail est très épuisant. »

En 2010, il a dit à People qu’il travaillait avec Shilstone et qu’ils avaient réduit le sucre de son alimentation et ajouté six séances d’entraînement par semaine pour aider Goodman à se mettre en forme et à perdre du poids.

« Je transpire, mais je ne deviens pas fou », a déclaré l’acteur à l’époque.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a également admis : « Il faut beaucoup d’énergie créative pour s’asseoir sur le cul et déterminer ce que vous allez manger ensuite… Je voulais vivre mieux. »