L’entraîneur de Jackson State, Deion Sanders, quitte la journée des médias du SWAC

BIRMINGHAM, Alabama – L’entraîneur de football de Jackson State, Deion Sanders, veut être traité comme l’entraîneur de l’Alabama et sextuple champion national Nick Saban.

Le demi de coin et entraîneur de deuxième année du Temple de la renommée du football professionnel a exigé que les journalistes ne l’appellent pas par son prénom avant de sortir d’un événement SWAC Media Day au Sheraton-Birmingham mardi.

« Vous n’appelez pas Nick Saban, ‘Nick.’ Ne m’appelez pas Deion », a déclaré Sanders à Nick Suss du Clarion-Ledger.

« Si vous appelez Nick (Saban), Nick, vous serez immédiatement insulté, alors ne me faites pas ça », a ajouté Sanders plus tard. « Traitez-moi comme Nick. »

Sanders, qui est allé 4-3 au cours de sa première année en tant qu’entraîneur universitaire, a quitté après avoir été appelé par son prénom une deuxième fois.

SUITE:Jackson State empêche un journaliste de couvrir le programme de Deion Sanders lors de la journée des médias du SWAC

Suss est l’écrivain Ole Miss du Ledger qui a traversé plusieurs temps, couvrant plus récemment l’État du Mississippi lors de sa course au championnat College World Series. C’est la deuxième fois que Suss couvre Sanders au SWAC Media Day.

« Quand j’interviewe des gens, je les appelle par leur prénom », a déclaré Suss. « Que ce soit quelqu’un avec qui je travaille depuis des années ou quelqu’un avec qui je parle pour la première fois. C’est vrai des entraîneurs et des joueurs sur le rythme Ole Miss, des entraîneurs et des joueurs de Mississippi State et Southern Miss quand je aider à couvrir leurs équipes et, pas plus tard qu’en janvier, même Sanders. »

Suss a fait référence à Saban et à l’entraîneur de football sur son rythme Ole Miss, Lane Kiffin, par leurs prénoms, ainsi qu’à l’entraîneur de baseball du championnat national des Bulldogs, Chris Lemonis.