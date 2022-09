L’entraîneur de Houston Dynamo Fire Paulo Nagamura avec l’équipe à la dernière place

Le Dynamo de Houston a limogé l’entraîneur Paulo Nagamura au milieu des difficultés de l’équipe cette saison. Images des États-Unis aujourd’hui

Une semaine après avoir été sélectionné comme entraîneur de la semaine en MLS, Paulo Nagamura a été limogé lundi de son poste d’entraîneur-chef du Houston Dynamo FC.

Houston a une fiche de 8-16-5 en MLS cette saison et occupe la dernière place de la Conférence Ouest. La campagne est sa première sous Nagamura, un Brésilien de 39 ans qui a passé 11 ans en tant que joueur de MLS et quatre ans en tant qu’entraîneur-chef du Sporting KC II.

L’entraîneur-chef du Dynamo 2, Kenny Bundy, a été nommé entraîneur-chef par intérim. Alors que l’entraîneur des gardiens Zack Thornton restera dans l’équipe, deux autres assistants – Chris Martinez et Jimmy Nielsen – sont également “partis”, a annoncé le club.

“C’est une décision difficile car Paulo est une personne de haut niveau qui a gagné le respect des joueurs et du personnel pour son éthique de travail infatigable et son engagement envers le club”, a déclaré le directeur général Pat Onstad. “Pour aller de l’avant, nous sommes ravis de cette opportunité pour Kenny. C’est un entraîneur prometteur et talentueux qui a gravi les échelons de notre système d’entraînement et il dirigera l’équipe pour le reste de la saison.”

Bundy, 41 ans, fait partie de l’organisation depuis 2016 à divers titres d’entraîneur.

Le Dynamo de Nagamura a enduré une séquence de six matchs sans victoire (0-5-1) qui les a laissés tomber au bas de la Conférence Ouest avant de se rallier la semaine dernière pour éliminer le LAFC, leader de la conférence, 2-1.

Dimanche, le Dynamo a mené les Sounders de Seattle 1-0 avant d’accorder deux buts en seconde période dans une défaite 2-1. Ils ont été dominés 20-4. C’était la neuvième défaite 2-1 pour Houston cette saison.

Après une saison 6-16-12 en 2021, Houston s’est séparé de l’entraîneur-chef Tab Ramos deux jours après la fin de sa deuxième saison. Le Dynamo n’a disputé les séries éliminatoires de la MLS qu’une seule fois depuis 2014.

Houston devient la cinquième équipe MLS à changer d’entraîneur cette saison, après DC United, San Jose Earthquakes, Charlotte FC et NYCFC (lorsque Ronny Deila est parti pour le club belge Standard Liège).