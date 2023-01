L’entraîneur de hockey indien Graham Reid blâme la conversion du PC et la mauvaise défense après la défaite de la Nouvelle-Zélande

Graham Reid, entraîneur en chef de l’équipe indienne de hockey masculin, a choisi dimanche une mauvaise conversion des coins de pénalité, n’a pas réussi à capitaliser sur les pénétrations en cercle, permettant des revirements faciles et ne pas tirer le meilleur parti de leurs opportunités comme raisons pour lesquelles son équipe a permis à la Nouvelle-Zélande de faire un retour et les tenir 3-3 et vaincre les hôtes lors d’une fusillade à mort subite lors du match croisé de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023.

L’Inde menait 2-0 vers la fin de la première mi-temps, puis 3-1 au troisième quart, mais a commis des erreurs de base et a permis aux Black Sticks de riposter et d’égaliser les scores 3-3 et de prendre la question en fusillade.

Les Indiens ont obtenu 11 coins de pénalité mais n’ont pu en marquer que deux. Ils avaient 18 entrées de cercle mais ne pouvaient gérer que 12 tirs au but.

“Notre conversion de coin (était la principale raison), mais je dirai aussi que nous avons eu beaucoup de pénétrations de cercle mais nous n’avons pas pu convertir ces chances. Nous avons marqué trois buts aujourd’hui et 3-4 ou des buts devraient généralement suffire. En défense, nous devions être plus ordonnés”, a déclaré Reid lors de la conférence de presse d’après-match après que son équipe ait perdu 3-3 (4-5) contre la Nouvelle-Zélande.

Reid a déclaré que la mauvaise conversion des coins de pénalité, malgré la présence de Harmanpreet Singh, qui a été classé joueur de l’année à deux reprises, était une déception majeure pour l’Inde.

“C’est un facteur mais pas le seul facteur, nous avons quand même créé suffisamment d’occasions ce soir pour gagner. Le problème ce soir était qu’à chaque fois que nous gagnions le ballon, nous le leur rendions, non, pas à chaque fois mais certainement trop de fois et vous sachez que c’est le facteur révélateur pour le deuxième ou était-ce le troisième but. On a retourné le ballon mais on l’a rendu tout de suite et on a raté l’occasion. À ce niveau, vous ne pouvez pas faire ça”, a déclaré Reid.

Il était également surprenant que les Indiens aient si mal réussi dans cet aspect du jeu car les experts des virages courts avaient participé à un camp spécial pour les drag-flickers par l’expert néerlandais Bram Lomans juste avant la Coupe du monde.

Le skipper Harmanpreet Singh a déclaré que trop d’entraîneurs ne gâchaient pas le bouillon.

L’entraîneur Reid a déclaré que l’équipe n’avait pas succombé à trop de pression des attentes élevées alors qu’elle entrait dans la Coupe du monde avec de grands espoirs de mettre fin à une sécheresse de 47 ans pour les médailles après avoir fait de même aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

“Regardez, la pression et les attentes seront toujours là, nous avons fait des erreurs que nous ne commettons pas normalement. c’est donc le genre de choses que nous devons analyser et dont nous devons discuter et trouver une solution pour notre prochain match”, a-t-il déclaré.

“Ce soir, c’était une question de cohérence et dans le dernier quart-temps, nous nous sommes laissés tomber en lançant le ballon et en leur permettant de revenir. Il y a une période où chaque fois se heurte à ce problème de conversion de la pénétration du cercle). Nous devons probablement retourner à la planche à dessin et trouver des solutions”, a-t-il ajouté.

