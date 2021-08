L’entraîneur de hockey féminin indien Sjoerd Marijne

Le rêve de l’Inde d’une médaille de bronze lors de sa première entrée en demi-finale par l’équipe féminine de hockey s’est effondrée alors qu’elle s’inclinait 4-3 contre la Grande-Bretagne lors d’un match de barrage pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo vendredi.

Les Indiens ont joué à fond, revenant après avoir mené 0-2 pour prendre la tête, mais n’ont pas pu maintenir le rythme alors que la Grande-Bretagne a marqué le vainqueur au quatrième quart pour remporter la médaille de bronze, leur troisième médaille en trois Jeux Olympiques à partir de Londres. 2012.

La paire de buts de Gurjit Kaur et celle de Vandana Katariya ont été vaines alors que la Grande-Bretagne a frappé Elen Rayer, Sarah Robertson, Hottie Webb Pearne et Grace Baldson pour sceller.

Après le match, l’entraîneur-chef de l’équipe indienne de hockey féminin, Sjoerd Marijne, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dire que même s’ils n’avaient pas remporté le match et une médaille, ils ont gagné quelque chose de plus grand et c’est qu’ils ont inspiré des millions de filles en Inde que leurs rêves peut devenir réalité.

Il a écrit : « Nous n’avons pas remporté de médaille, mais je pense que nous avons gagné quelque chose de plus grand. Nous avons à nouveau rendu les Indiens fiers et nous avons inspiré des millions de filles que les rêves PEUVENT devenir réalité tant que vous travaillez dur pour cela et que vous y croyez ! Merci pour tout le soutien! »

Les Indiens non annoncés ont fait une course inattendue dans la ronde des médailles, remportant deux matchs et battant l’Australie, numéro 2 mondial, en quarts de finale. Ils ont perdu contre l’Argentine, mieux classée, et sont tombés de justesse contre la Grande-Bretagne, mais ils sont sortis la tête haute alors que l’équipe de Rani Rampal a joué avec détermination et a presque bouleversé l’ordre dans une compétition à laquelle ils ont participé en tant qu’équipe classée neuvième dans le monde.

