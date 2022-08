L’entraîneur de football “menace de démissionner” si le club signe Ronaldo – médias

Ronaldo ne reviendra pas au Sporting Lisbon si Ruben Amorim y est pour quelque chose

Les options de Cristiano Ronaldo pour s’éloigner de Manchester United continuent de se rétrécir au milieu des informations selon lesquelles le manager de son club d’enfance, le Sporting Lisbon, a adopté une position dure pour empêcher son équipe d’explorer un déménagement pour l’icône portugaise.

Il a été rapporté dans le Sunday Times que le patron du Sporting, Ruben Amorim, a déclaré à la hiérarchie du club qu’il envisagerait de démissionner de l’équipe s’ils tentaient de signer Ronaldo – une décision, selon le journal, enflammerait les tensions entre lui et les payeurs du club après seulement quelques jours après avoir exprimé sa déception face à la vente du milieu de terrain vedette Matheus Nunes à l’équipe de Premier League Wolverhampton Wanderers.

Le Times ajoute que Ronaldo a trouvé que la position prise par Amorim était «ridicule”.

Placer Ronaldo, bientôt 38 ans, dans un club avec des ambitions pour la Ligue des champions – un facteur qui serait au centre de ses désirs – s’est avéré être une tâche difficile pour l’agent de la superstar, Jorge Mendes.

Le Bayern Munich et Chelsea ont été initialement identifiés comme des prétendants potentiels, mais tous deux ont refusé de conclure un accord pour Ronaldo – ce dernier aurait été dû à l’ancien patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, persuadant son ami et compatriote Thomas Tuchel que Ronaldo est une influence perturbatrice dans le vestiaire.

De même, un transfert à l’Atletico Madrid s’est effondré pour une myriade de raisons, dont la moindre n’était pas une grande manifestation de supporters par des supporters dans laquelle ils ont noté leur objection à la signature potentielle.

L’équipe de Serie A Napoli pourrait présenter une option, ainsi que le type de situation fiscale attrayante à laquelle Ronaldo serait vraisemblablement intéressé, bien que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, soit également préoccupé par la génération des liquidités nécessaires pour financer les demandes salariales gigantesques de Ronaldo. .

La seule offre qui reste publiquement sur la table pour Ronaldo est le contrat de 300 millions d’euros (254 millions de livres sterling) pour jouer deux saisons en Pro League saoudienne – une destination qui remplacerait évidemment les ambitions de Ronaldo en Ligue des champions.

Mais alors qu’il ne reste que quelques jours avant la fermeture de la fenêtre de transfert, le mariage d’inconvénients de Ronaldo à Old Trafford commence à donner l’impression qu’il pourrait bien se prolonger pour une autre saison jusqu’à l’expiration de son contrat l’été prochain.

Et tout comme un couple en guerre qui reste ensemble pour le bien des enfants, cela conduira presque certainement à de plus en plus d’animosité entre les deux parties.

Sauf dans ce cas, les enfants – Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony Elanga et al – semblent être dans une bien meilleure position sans l’influence, ou les bagages, du buteur le plus fiable de l’histoire du sport.