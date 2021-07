L’entraîneur de football et ancien milieu de terrain anglais Joey Barton accusé d’agression en battant une attaque qui a blessé sa femme à la tête

Le joueur de 38 ans, qui a également joué pour Burnley et Queens Park Rangers lors de ses 269 apparitions en Premier League, a été arrêté pour l’infraction présumée dans une maison de Kew, au sud-ouest de Londres, le 2 juin.

La police métropolitaine a confirmé les accusations dans un communiqué, ajoutant que Barton, du Cheshire, dans le nord-ouest du Royaume-Uni, comparaîtra lundi devant un tribunal d’instance après avoir été inculpé d’agression par coups.

« L’accusation concerne un incident qui s’est produit dans une propriété résidentielle (…) au cours duquel une femme a été blessée à la tête », ajoute la déclaration. « Le service d’ambulance de Londres n’était pas présent.

« Un homme de 38 ans a été arrêté le 2 juin, libéré sous caution dans l’attente d’enquêtes complémentaires, puis inculpé », c’est fini.

Le couple est ensemble depuis plus d’une décennie et a deux enfants, Cassius et Pieta.

Ils devaient célébrer leur deuxième anniversaire de mariage quelques jours avant l’attaque présumée de Barton.

Georgia s’est rendue sur Instagram dans les semaines qui ont suivi pour publier un message commémoratif en l’honneur de son mari.

« Joyeuse fête des pères, les enfants vous adorent » a-t-elle écrit à côté d’une photo en noir et blanc de l’international anglais à une casquette avec sa progéniture. « Merci pour tout ce que vous leur faites. »

Le journal britannique The Sun a déclaré que la League Managers’ Association du pays avait refusé de commenter l’évolution de la situation.