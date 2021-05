L’entraîneur de football des jeunes de la vidéo virale de la collision a été licencié en 20

La violente collision entre deux jeunes joueurs de football qui a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux cette semaine s’est produite en septembre, et l’entraîneur-chef de l’équipe a ensuite été démis de ses fonctions, a déclaré mercredi un avocat de la ligue de football junior à USA TODAY Sports.

L’avocat, Christopher Duggan, a déclaré à USA TODAY Sports dans une déclaration écrite que la Wesley Chapel Weddington Athletic Association – une organisation sportive pour jeunes de Caroline du Nord – avait été informée pour la première fois de la collision en septembre et avait commandé une enquête.

« Cet exercice a eu lieu en septembre 2020 dans une équipe avec un entraîneur de première année dans le programme », a écrit Duggan dans le communiqué. « Cette question a été immédiatement abordée avec l’entraîneur lorsque cela s’est produit, car cela n’a pas été jugé acceptable pour ce groupe d’âge ou le niveau d’expérience de ces joueurs. Suite à la démission de l’entraîneur de son poste, il n’y a pas eu d’autres incidents ou problèmes avec cela. équipe pendant le reste de la saison. «

Duggan a ajouté que « la sécurité des joueurs est l’objectif principal et nous croyons que les actions immédiates et rapides de démettre l’entraîneur de son poste démontrent l’engagement de la WCWAA envers cette sécurité. »

L’avocat n’a pas immédiatement répondu aux questions de suivi de USA TODAY Sports concernant l’identité de l’entraîneur, la tranche d’âge de l’équipe ou si les enfants de la vidéo avaient été blessés.

La vidéo, qui a été publiée sur Twitter mardi, montre un enfant qui tente de s’attaquer à un autre et se fait jeter au sol. On entend quelqu’un dire «tu es bon, tu es bon» alors que l’enfant tente de se lever.

D’anciens joueurs de premier plan de la NFL, des membres des médias, des parents et des fans de football ont largement décrié la vidéo sur les réseaux sociaux, ainsi que les entraîneurs ou adultes inconnus qui étaient présents à l’époque.

« Attention à tous les parents! Si votre enfant fait cet exercice. Sortez votre enfant du terrain et ne retournez pas voir ces stupides entraîneurs, » Torrey Smith, ancien receveur de la NFL, a écrit dans un tweet. « Les entraîneurs comme celui-ci ne sont pas en sécurité et ruinent l’image du football. »

La WCWAA indique sur son site Web que son programme de football est membre de Pop Warner, la plus grande organisation de football des jeunes du pays. Le porte-parole de Pop Warner, Brian Heffron, a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il était « profondément perturbé » par la vidéo et l’enquête.

« Si en fait ce sont les entraîneurs de Pop Warner qui mènent ces exercices, nous prendrons des mesures », a déclaré Heffron. « Ce que nous avons vu était dangereux et, franchement, offensant pour l’écrasante majorité de nos entraîneurs qui enseignent le sport de la bonne façon. »

Heffron a ajouté que Pop Warner ordonne la formation de ses entraîneurs de football pour les jeunes, leur demandant d’enseigner « les progressions appropriées et sûres des techniques de tacle, y compris la pratique contre les nuls, en particulier à un si jeune âge. »

« Au cours des 10 dernières années, Pop Warner a institué un certain nombre de règles de sécurité des joueurs, et cet exemple va à l’encontre de nos pratiques », a-t-il déclaré.

USA Football, qui n’exploite pas de ligues de jeunes mais sert d’organe directeur national du sport, a également critiqué les événements sur la vidéo.

« C’est contre tout ce que nous défendons dans le football et n’a pas notre place dans notre jeu », a écrit le porte-parole Steve Alic dans un e-mail. « C’est un affront aux millions de mamans et de papas qui entraînent le football des jeunes avec le plus grand soin pour leurs enfants. »