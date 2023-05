L’entraîneur de football de l’ACC a un gros problème avec Coach Prime au Colorado

L’entraîneur-chef de Pitt, Pat Narduzzi, n’est pas du tout fan de la façon dont Deion Sanders s’y prend pour reconstruire son programme de football du Colorado.

Pat Narduzzi est un bon esprit défensif, mais encore plus plaintif.

L’entraîneur-chef au franc-parler des Panthers de Pittsburgh a fait savoir lors des réunions de printemps de l’ACC à Amelia Island, en Floride, la semaine dernière que il n’est pas en bas avec ce que fait Deion Sanders au Colorado. Que ce soit Mel Tucker à Michigan State, Lincoln Riley à USC ou Sanders à Colorado, Narduzzi méprise clairement ceux qui utilisent le portail de transfert à leur avantage distinct.

Voici ce que Narduzzi a dit à Brandon Marcello de 247Sports sur ce qu’il pense de Coach Prime.

« Ce n’est pas la façon dont il est censé être. Ce n’est pas ce que la règle voulait être. Ce n’était pas pour réviser votre liste. Nous verrons comment cela fonctionnera, mais cela, pour moi, semble mauvais pour les entraîneurs de football collégial à travers le pays. La réflexion est sur un gars en ce moment, mais quand vous le regardez dans l’ensemble – ces enfants qui ont des mamans et des papas et des frères et sœurs et des objectifs dans la vie – je ne sais pas combien de ces 70 qui sont partis voulaient vraiment partir ou ils ont reçu un coup de pied dans les fesses pour sortir.

Il existe une échappatoire qui permet aux entraîneurs-chefs de première année comme Sanders de retourner leur liste. Essentiellement, il a le droit de couper des joueurs. Ça pue pour ces enfants, mais il doit transformer le pire programme Power Five du pays, celui qui est allé 1-11 la saison dernière. Narduzzi n’a pas peur d’ébouriffer quelques plumes avec ce qu’il dit aux médias, tout comme Sanders va faire son truc à Boulder.

Tant que Sanders ne fait rien d’illégal, il devrait pouvoir construire son programme comme il le souhaite.

S’occuper de ses propres affaires est une bonne chose à faire, mais ce n’est pas toujours amusant. Le Colorado a été en grande partie terrible pendant la majeure partie de deux décennies. Les Buffs n’ont pas toujours été bons depuis que Joel Klatt était leur quart-arrière. Franchement, j’aimerais voir CU revenir sur le devant de la scène dans l’Ouest, car qui ne veut pas voir un programme parmi les 25 meilleurs avec un buffle vivant courir sur le terrain?

Mais je peux comprendre pourquoi Narduzzi est contrarié. Pitt ne fait pas partie des Magnificent Seven de l’ACC, bien qu’il s’agisse d’une école publique dans un grand État du football. C’est un bon entraîneur-chef, mais il ne semble pas avoir les ressources ou le soutien que Sanders reçoit de son directeur sportif Rick George au Colorado. Tant que George et Sanders sont en phase, cette chose pourrait bien fonctionner.

Dans l’ensemble, le football universitaire devient de plus en plus une entreprise professionnelle. Sans aucun doute, cela peut être brutal, car les nantis continuent de se séparer des démunis. Je veux dire, Pitt a remporté l’ACC il y a deux ans. Ce n’est pas comme un programme P5 appauvri. Le Colorado n’a pas gagné de squat depuis que je sais me raser. En dehors de cette année sous Mike MacIntyre avec Sefo Liufau, qu’est-ce que le football du Colorado de toute façon ?

Une chose est certaine : Sanders continuera d’être un paratonnerre tant qu’il dirigera les Buffaloes.