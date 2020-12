Après huit saisons, deux couronnes SEC West, un titre de conférence et un voyage au championnat national BCS, Auburn change la direction de son programme de football.

L’école a licencié l’entraîneur Gus Malzahn après que l’équipe a terminé la saison régulière 6-4, a annoncé dimanche le directeur de l’athlétisme Allen Greene.

Le coordinateur défensif Kevin Steele servira d’entraîneur par intérim.

« Après avoir évalué l’état du programme de football d’Auburn, nous avons décidé qu’il était temps de faire un changement de direction », a déclaré Greene dans un communiqué. « Nous apprécions tout ce que Gus a fait pour le programme au cours des huit dernières saisons. Nous commencerons immédiatement à rechercher un entraîneur qui puisse aider le programme Auburn à concourir de manière constante au plus haut niveau.

La décision a été annoncée un jour après la défaite des Tigres dans l’État du Mississippi. Malzahn l’a célébré en dansant avec ses joueurs dans le vestiaire des visiteurs du stade Davis-Wade. Le tapis a été retiré moins de 24 heures plus tard.

Malzahn, 55 ans, vient de terminer la troisième année de sept ans, 49 millions de dollars signés après la saison 2017. Il prévoit un rachat de plus de 21 millions de dollars, dont la moitié est dû dans les 30 jours.

C’est beaucoup d’argent à engager dans un changement d’entraîneur, en particulier pendant une année où le COVID-19 a eu un impact significatif sur les finances du département des sports. Mais c’est une décision que les pouvoirs en place à Auburn ont clairement estimé devoir être prise alors que les frustrations autour du programme continuaient d’augmenter.

« L’entraîneur Malzahn a dirigé le programme de football d’Auburn avec honneur et intégrité », a déclaré le président Jay Gogue dans un communiqué. « Nous apprécions son service à Auburn Athletics, à l’Université d’Auburn et, en particulier, à nos étudiants-athlètes. Nous lui souhaitons bonne chance ainsi qu’à Kristi.

Malzahn était un entraîneur à succès dans les Plaines. Il était le coordinateur offensif sous Gene Chizik lorsque les Tigers un championnat national derrière le quart-arrière vainqueur de Heisman Cam Newton. Il est revenu en tant qu’entraîneur-chef en 2013 – après une saison à Arkansas State – et a immédiatement conduit Auburn à une autre des saisons les plus réussies de l’histoire du programme.

Une fiche de 12-2 derrière une attaque dynamique menée par le quart-arrière à double menace Nick Marshall et le demi-record Tre Mason. Deux des victoires les plus incroyables de l’histoire du programme contre la Géorgie (la prière à Jordan-Hare) et l’Alabama (le Kick Six). Un huitième championnat SEC. Un rendez-vous avec l’état de Floride dans le match de championnat BCS.

Mais les Tigers ont perdu ce match, 34-31, malgré la tête avec 79 secondes à jouer. Malzahn n’a jamais été à la hauteur du succès de cette première saison, à la fois en attaque et dans la colonne des victoires.

Auburn était un gagnant constant sous Malzahn. En a remporté au moins sept matchs chaque saison de 2013 à 19, terminant au-dessus de .500 dans chacun d’eux. Il est l’un des trois seuls entraîneurs de l’histoire du programme à ne jamais subir de saison perdante, les deux autres étant William Keinholz (6-2-1 en 1907) et Billy Bates (4-3 en 1903).

Il termine son mandat en tant que cinquième entraîneur le plus gagnant de l’histoire du programme – derrière Ralph Jordan, Mike Donahue, Pat Dye et Tommy Tuberville – avec une fiche globale de 68-35.

Malzahn n’a tout simplement pas gagné au rythme auquel les fans et les supporters s’attendaient alors que Nick Saban construisait une dynastie à travers l’État en Alabama. Lui et son équipe ont suffisamment bien recruté, signant six classes parmi les 10 meilleures et aucune classée en dessous de la 12e place au niveau national, mais l’attaque n’a jamais été en mesure de reproduire le succès qu’elle a eu en 2013 et 2014 alors que Malzahn a passé les cinq dernières saisons à passer par quatre coordonnateurs offensifs. et un constant «va-t-il, ne sera-t-il pas» quand il s’agissait de jouer.

Auburn n’a atteint qu’une fois de plus des victoires à deux chiffres après cette première saison, en 2017, quand il a remporté la SEC West après les bouleversements à domicile de la Géorgie et de l’Alabama, les mieux classés, mais a perdu le match de championnat de la SEC lors d’un match revanche contre la Géorgie et le Peach Bowl contre Central. Floride. Les Tigers avaient une fiche de 2-5 dans les matchs de bowling et de 3-7 dans les matchs de séries éliminatoires. Ils ont été classés dans le top 10 à chaque saison mais y ont terminé moins de fois (deux) qu’ils n’ont terminé sans classement (trois).

Le plus accablant: Auburn a une fiche de 8-17 contre ses rivaux Alabama, Géorgie et LSU, y compris une marque de 0-12 sur la route. Aucun entraîneur dans l’histoire du programme n’a jamais été confronté à un défi plus difficile contre ces équipes – ils se sont combinés pour remporter six titres de la SEC et trois championnats nationaux depuis 2014 – mais ce sont les équipes avec lesquelles les fans veulent que les Tigers rivalisent, et sous Malzahn, ils n’ont pas. t assez régulièrement.

C’était peut-être la goutte d’eau. Auburn a matraqué une équipe de LSU en difficulté cette saison, mais contre la Géorgie, l’Alabama et le Texas A&M, elle a battu 100-39 en trois défaites. Les Tigers sont allés 20-26 contre les équipes classées et 8-19 contre les 10 meilleures équipes sous Malzahn. Leur autre défaite cette saison est survenue sur la route contre la Caroline du Sud qui a limogé l’entraîneur Will Muschamp quelques semaines plus tard.

Après la plus récente de ces défaites classées le 5 décembre, Malzahn a déclaré qu’une saison de six victoires serait «solide». Il a précisé plus tard qu’il voulait dire dans une année régulière où Auburn aurait également joué quatre matchs non-conférence, mais la décision prise concernant son avenir s’est avérée incorrecte.

Les partisans d’Auburn en veulent plus. Le programme paiera généreusement l’opportunité de trouver un nouvel entraîneur capable de le fournir.