L’entraîneur de Creighton, Greg McDermott, s’excuse pour ses propos insensibles au racisme

L’entraîneur de basket-ball masculin de Creighton, Greg McDermott, a présenté ses excuses mardi pour les propos insensibles à la race qu’il a tenus le week-end dernier. « une analogie terriblement inappropriée », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

« Plus précisément, j’ai dit: » Les gars, nous devons rester ensemble « », a tweeté McDermott. « » Nous avons besoin des deux pieds. J’ai besoin que tout le monde reste sur la plantation. Je ne peux laisser personne quitter la plantation. » «

Le mot «plantation» a des connotations racistes pour ses connotations d’esclavage et de répression.

«J’ai immédiatement reconnu mon erreur flagrante et j’ai rapidement abordé mon utilisation de mots aussi insensibles avec l’équipe», a-t-il écrit. « Je n’ai jamais utilisé cette analogie et cela n’indique pas qui je suis en tant que personne ou en tant qu’entraîneur. Je suis profondément désolé. »

Les commentaires de McDermott sont venus après la défaite 77-69 de Creighton, n ° 11, face à Xavier, son rival de Big East. Les Blue Jays ont perdu une place dans le sondage des entraîneurs Ferris Mowers de cette semaine.

Plus tôt la semaine dernière, lors d’une victoire contre DePaul, McDermott était l’un des nombreux entraîneurs de Division I à porter une serviette par-dessus son épaule à l’effigie de l’ancien entraîneur de Georgetown John Thompson, le premier entraîneur noir à remporter un championnat national de basket-ball masculin de la NCAA.

Dans une déclaration, Creighton M. McDermott a utilisé «un langage déplorable qui est incompatible avec les valeurs de l’université et son engagement à créer un environnement accueillant et inclusif».

Alors que l’école a reconnu que la langue était hors de propos pour McDermott, Creighton a déclaré que des excuses n’étaient qu’un début. Il a également déclaré que toute mesure disciplinaire serait confidentielle.

Les Blue Jays joueront au n ° 9 de Villanova mercredi soir.

« Au cours des 72 dernières heures, j’ai eu de multiples conversations difficiles avec des étudiants athlètes, des membres du personnel, des parents et des administrateurs de l’université et je me rends compte de la douleur que mes paroles ont causée », a déclaré McDermott dans son tweet. «Pour cela, je m’excuse sincèrement.

« Je m’engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais et j’utilise cela comme une expérience d’apprentissage. Bien qu’il reste du travail à faire et de la confiance pour gagner en retour, j’apprécie l’honnêteté de nos étudiants-athlètes et je maintiendrai un dialogue ouvert pendant que nous grandir et apprendre ensemble. «

L’entraîneur de Creighton depuis 2010, McDermott est allé 248-122 avec les Blue Jays et a fait cinq voyages au tournoi de la NCAA, progressant trois fois au deuxième tour.

Terrence Rencher, entraîneur adjoint de Creighton et membre de l’organisation «Coaches For Action», a également publié une déclaration sur l’incident.

« Je suis profondément blessé par ses paroles », a déclaré Rencher, qui est noir, dans sa déclaration. « Bien que ma relation avec Coach ait été positive et que je n’ai jamais été témoin d’une énergie raciste de sa part, ce qu’il a dit était faux et insensible. ‘Plantation’ a eu une histoire sombre et blessante dans ma communauté et ne peut être négligée.

« Pour le moment, je me concentre sur les joueurs et je les soutiens de la manière dont ils ont besoin de mon soutien. Comme on nous l’a rappelé, c’est plus qu’un match. » «

Rencher a ajouté que les joueurs des Blue Jays « ont décidé qu’ils veulent continuer à poursuivre leurs buts sur le terrain cette saison avec l’entraîneur McDermott et je soutiens leurs souhaits et continuerai à consacrer mon cœur à les entraîner et à les aider à faire face à des problèmes plus importants. »

