L’entraîneur de Conor McGregor dit qu’un coup de pied tardif à la jambe a causé une horrible blessure à l’UFC 264, contredit les allégations de fracture précoce de la star irlandaise

L’incident s’est produit à la fin du premier tour de l’événement principal au T Mobile Arena de Las Vegas, avec un arrêt du médecin condamnant McGregor à un record de 3-4 lors de ses sept dernières sorties octogonales.

Certains fans en ligne – ainsi que Poirier lui-même – pensaient avoir identifié la fracture du tibia de l’Irlandais environ 20 secondes après le début du combat, mais l’entraîneur Kavanagh a réfuté cela dans une interview d’après-combat avec Wimp2Warrior.

« Vous pouvez regarder ce dos, où il lance un coup de pied dans la jambe … Conor l’a fait glisser du genou pour poignarder la plante du pied dans l’abdomen », expliqua-t-il à Laura Sanko.

« Dans la même position, il y a un risque élevé d’attraper ce coude. Vous pouvez le regarder en arrière, et vous verrez clairement que c’est là que la fracture s’est produite. »

« Il a lancé ce coup de pied de manière très agressive, Dustin a tiré avec la main principale et le pied s’enroule autour du [elbow] d’une manière similaire à l’endroit où le pauvre vieux [Anderson] Silva et [Chris] Weidman, ils se sont enroulés autour du tibia – [McGregor] enroulé son tibia autour du coude », Kavanagh a ajouté.

« Il se recule dessus, et vous pouvez voir l’os dépasser presque à travers la peau. Je ne sais pas comment il n’est pas tombé là. Mais il entre alors, ils échangent des croix, ils manquent tous les deux avec leurs mains arrière, il va reculer dessus, et c’est à ce moment-là que c’est ce pli horrible en dessous. »

De plus, Kavanagh a affirmé qu’une blessure préexistante à l’entraînement aurait pu être un facteur influent dans la scène d’horreur.

« [A] une petite partie de cette blessure à la cheville s’était aggravée pendant le camp », dit Kavanagh.

« Nous avions eu un scan dessus. Cela a-t-il joué un petit rôle dans l’affaiblissement? Je ne sais pas… Nous étions [with] Dr Neal ElAttrache, un chirurgien orthopédiste assez célèbre ici à LA. Nous étions avec lui il y a quelques semaines pour passer un scanner de la cheville.

« Ils disent, vous pensez que lorsque vous regardez une IRM ou un scanner, c’est parfait. Mais ils disent que c’est comme écouter un moteur. Un mécanicien très qualifié peut peut-être en retirer quelque chose, mais ce n’est que lorsque vous l’ouvrez. que vous le voyez.

« Il y avait peut-être quelque chose là-dedans. Il semblerait inhabituel qu’un homme jeune, en bonne santé et en forme puisse enrouler son pied autour d’un coude sans qu’il y ait eu quelque chose auparavant. Mais vous pouvez en quelque sorte jouer à ces jeux de devinettes toute la journée. «

L’entraîneur Kavanagh ne sait pas si un problème de cheville préexistant aurait pu contribuer à la blessure de McGregor à #UFC264pic.twitter.com/3BU6rdq3Ir – ESPN MMA (@espnmma) 12 juillet 2021

Contrairement à certains téléspectateurs qui pensaient que le cardio de McGregor s’agitait et que son jeu au sol était médiocre alors qu’il était sur le point d’être mis KO, Kavanagh a été impressionné par ce qu’il a vu de son combattant avant la fin abrupte.

« Ça allait fantastique, » il prétendait.

« Je pensais qu’il avait l’air vraiment, vraiment bien là-dedans. Je n’étais pas du tout inquiet. J’étais en fait vraiment, vraiment heureux. À 4h30 ou même à 4h45, tout est en sauce. Je pensais [the] l’énergie avait l’air bien, la technique avait l’air bien.

« Quelques ajustements entre les tours, et je pensais que le tour 2 était en bonne voie pour y arriver, ou [to] garder le rythme pour le reste du combat.

« Crédit à Dustin, c’est ainsi que se déroulent les combats. Il a gagné. C’est une fin de soirée insatisfaisante. Je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Conor, mais même si cela se passe d’une manière où vous venez de vous faire frapper, vous peut dire ‘Très bien, tu m’as eu.’

« Cela ne me semble pas bien terminé, pour ainsi dire. Fermeture, c’est le mot que je cherchais. »

En avant et en haut nous allons ☘️ pic.twitter.com/qKgochlT3t – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 12 juillet 2021

McGregor a été fustigé par les fans pour une interview d’après-match sans classe où il a continué à insulter Poirier et sa femme, mais Kavanagh a levé les yeux au ciel quand il a été évoqué et a semblé désapprouver que ‘Notorious’ soit mis sur la sellette si peu de temps après avoir souffert une telle blessure.

« Son pied pend littéralement vers le bas. C’est une fracture nette du péroné et du tibia, ça a traversé, le pied pend », il expliqua.

« Vous ne pouvez qu’imaginer la poussée d’hormones et ce qui se passe dans votre corps, la douleur. C’était en feu. Et puis quelqu’un s’assied et vous colle un microphone au visage. ‘Comment vous sentez-vous à propos de la fin ?' »

« Allez. Allez! Quand n’a-t-il jamais été gracieux à la fin? Revenons dans les coulisses, obtenons une évaluation appropriée d’un médecin. Faisons une radiographie. J’étais donc assez vexé à l’idée de coller un microphone dans son visage à ce moment-là. »

Avertissement : contient un langage fort

C’est maintenant une interview d’après-combat avec Joe Rogan assis avec McGregor jappant « votre femme est en moi les DM! » à Poirier ! 🗣 #UFC264pic.twitter.com/BDHgbxKkPC – Combat de couteau de singe (@mkf) 11 juillet 2021

Refusant les suggestions selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite après ce dernier revers, Kavanagh a également insisté sur le fait que ce n’était pas la fin pour McGregor.

« Il aime vraiment ça et il est difficile de l’imaginer ne pas vouloir revenir, ne pas vouloir recommencer », il a dit.

« Parce que nous venons vraiment d’avoir ce rythme fantastique. Il a 33 ans, ce qui pour moi est une période de pointe où la force rencontre le conditionnement et la maturité mentale, physique et spirituelle, tout se met en place.

« Je pense que nous avons quelques années devant nous », Kavanagh a affirmé.