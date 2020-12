L’entraîneur du Collingwood Football Club Nathan Buckley et sa femme Tania se sont séparés après 18 ans de mariage.

Vendredi, le couple de l’AFL a publié une déclaration via la page Instagram de Tania, annonçant publiquement qu’ils s’étaient séparés il y a 11 mois en janvier.

Depuis, ils ont coparentalité leurs deux fils Ayce, 12 ans, et Jett, 14 ans.

«Ce fut une année difficile et difficile pour chaque famille et pour la nôtre incluse», lit-on dans le communiqué.

«C’est avec le plus grand amour et respect les uns pour les autres et un véritable engagement envers nos fils que nous avons pris la décision de nous séparer en janvier.

« Nous restons des parents dévoués et dans l’intérêt de nos garçons, nous demandons à notre famille de jouir de l’intimité nécessaire.

«Nous remercions à l’avance tout le monde d’avoir compris notre demande et pour l’amour et le soutien inconditionnels que nous avons reçus tout au long de notre mariage.

